Francesco Totti e Ilary Blasi, Sabrina Ferilli si schiera con lui, il post non lascia dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli in qualche modo si è espressa sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, pubblicando un video che la ritrae insieme a Francesco diversi anni fa. Che ha voluto prendere le parti dell’ex capitano della Roma in questa circostanza?

Non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, annuncio che pare sia arrivato ormai circa una settimana fa. In tanti si sono espressi sulla fine di questo matrimonio e ovviamente parliamo di noti personaggi del mondo dello spettacolo, tra attori e cantanti, showgirl ed esponenti del mondo del calcio. Stando a quanto è emerso in questi giorni sembrerebbe che la separazione tra Totti e Ilary non sia stata poi così tanto Serena e facile da affrontare. Penserete che in realtà non esiste mai un divorzio sereno, ma ci sono dei casi in cui può essere particolarmente turbolento. Questo sembra essere proprio il caso di Francesco e di Ilary, che non avrebbero conseguito ancora alcun tipo di accordo sulla separazione dei beni. Ad ogni modo, sul loro conto continuano ad arrivare indiscrezioni.

Francesco Totti e Ilary Blasi, indiscrezioni e gossip sulla fine di questo matrimonio

Proprio nelle scorse ore sui social network si è diffusa una fotografia che pare ritraesse Francesco Totti e Noemi colei che si dice sia la sua nuova fidanzata intenti a scambiarsi un bacio. In realtà però si è trattata di una bufala visto che la donna in questione non sarebbe Noemi ma proprio Ilary Blasi e fu lo stesso Francesco a condividere questa fotografia su Instagram nel lontano 2018.

Sabrina Ferilli cattura l’attenzione pubblicando un video sui social dove è “a letto” con Francesco

Come già detto, in tanti sembra che abbiano voluto esporre il proprio pensiero e commentare questo divorzio. Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo l’ultima a parlare, seppur indirettamente, è stata Sabrina Ferilli. La nota attrice sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video che di fatto ricorda un momento televisivo che ha condiviso con l’ex capitano della Roma. Sicuramente la nota attrice sapeva che pubblicando questo video avrebbe catturato l’attenzione in pochi secondi. L’attrice ha pubblicato nello specifico un vecchio video riguardo il programma House party scrivendo “A proposito di….” .

Sabrina dalla parte di Francesco e contro Ilary?

Pare che in quella occasione Sabrina e Francesco fossero a letto insieme protagonisti di una gag molto simpatica. L’attrice gli avrebbe chiesto “Faresti uno spogliarello per me?” e lui parecchio indeciso avrebbe risposto “Dipende“. In molti si chiedono però per quale motivo l’attrice abbia voluto pubblicare questo video. Tanti pensano che Sabrina abbia voluto in qualche modo palesare il fatto di essere a favore di Francesco Totti e contro Ilary Blasi.