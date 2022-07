Alessandra Amoroso nella bufera: “Evitasse di fare quella buona”, i commenti sono durissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso finisce al centro della bufera sui social, dopo la diffusione del video dove nega autografi e selfie ai suoi fan. Piovono commenti duri sui social.

È da giorni che ormai è sorta una polemica su Alessandra Amoroso per il fatto che pare non abbia concesso foto e autografi ad alcuni fan al termine di alcuni concerti che sono stati tenuti da lei proprio in quest’ultimo periodo. Nello specifico pare che sul web sia finito un video in cui Alessandra nega un selfie ad un gruppo di fan prendendo come giustificazione il fatto di non voler fare disparità con chi purtroppo non è riuscito ad avvicinarla per farle la stessa richiesta. Inevitabilmente è scoppiato il caos sui social network e sono in tanti coloro che se la sono presi proprio con Alessandra la quale ha tentato di giustificarsi, ma pare che non sia riuscita a calmare le acque. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Alessandra Amoroso nega foto e autografi ai fan, è polemica sui social

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi Alessandra Amoroso pare sia finita al centro di una vera e propria polemica dopo aver negato una foto con alcuni fan arrivati direttamente dalla Sicilia a Milano per prendere parte al concerto a Radio Italia live. In questo video che risale esattamente al 20 maggio 2022 pare che la cantante abbia risposto in modo piuttosto gentile ad un gruppo di fan spiegando di non poter fare le foto perché tante altre persone sarebbero rimaste senza e per rispetto a loro aveva deciso di non fare foto con nessuno.

I commenti contro Alessandra arrivati sotto ad un video

Questa spiegazione però pare che non abbia fatto convinto i suoi fan e sui social dopo la diffusione di questo video sono spessi tanti commenti arrivati contro la Amoroso. “Ci tengo a precisare che non è obbligata a fare foto se non vuole, però evitasse di fare quella buona e gentile quando poi nega una foto ad un fan che si è fatto 1.200 km solo per vederla“. Questo uno dei commenti arrivati sotto al post. “Io non posso venire al tuo concerto perché gli altri cantanti si offenderebbero, o tutti o nessuno”, scrive un altro.”Quando uno si scorda da dove è partito e che è una persona come tutti, succede questo purtroppo” ed ancora ” È arrivata la diva di Hollywood”, “Finalmente si sta rivelando. Non mi ha mai convinta e piaciuta. A pelle proprio”. Questi sono soltanto alcuni dei commenti che sono arrivati sotto al post.

La giustificazione di Alessandra

Dopo la polemica pare che non sia tardata ad arrivare la risposta da parte di Alessandra Amoroso che ha cercato di giustificarsi.”La gente mi conosce e sa che non ho mai dato o detto un no che non avesse una motivazione. E quando ho sbagliato e sbaglio ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché avvolte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che potrebbero non farvi vivere bene, ve lo assicuro”.