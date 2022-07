Elodie lascia tutti a bocca aperta: “Emma Marrone? L’ho delusa”

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie parla della fine del rapporto lavorativo e professionale con Emma Marrone e fa una confessione del tutto inaspettata “L’ho delusa

Elodie è una delle cantanti sicuramente più amate e più apprezzate del panorama musicale italiano. Recentemente è stata ospite nel programma condotto da Peter Gomez in onda su Canale 9, ovvero La Confessione. Pare che durante questo programma la nota cantante ha parlato di tanti aspetti della sua vita compreso il rapporto con una delle cantanti più amate di sempre, ovvero Emma Marrone. Ricordiamo che le due hanno avuto modo di conoscersi ad Amici di Maria De Filippi quando Elodie era una allieva mentre Emma era una coach. Subito dopo la fine del programma sembrava che tra le due potesse esserci una collaborazione a livello professionale, ma poi Improvvisamente nulla di tutto ciò si è concretizzato. Ma per quale motivo?Cosa è accaduto nello specifico tra le due.

Elodie parla del rapporto con Emma Marrone

Elodie una nota cantante italiana pare che recentemente abbia rilasciato un’intervista molto interessante durante il programma di Peter Gomez, La Confessione, che va in onda su canale 9. Ebbene, sembra proprio che nel corso di questa intervista Elodie abbia parlato della sua vita privata, del suo lavoro, dei progetti futuri ed inevitabilmente anche del rapporto con Emma Marrone. Le due pare che dopo Amici avessero intenzione di collaborare, ma questa collaborazione effettivamente ad un certo punto sembra essere saltata. Tante sono state le indiscrezioni al riguardo ma la verità pare che l’abbia velata proprio Elodie, nel corso di questa intervista.

“L’ho delusa…”, la confessione di Elodie

“Ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa…Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola…”. Queste le parole di Elodie, che è stata così tanto sincera nel confessare questa cosa. Parlando sempre del rapporto con Emma Marrone sembrerebbe che Elodie abbia confessato di essere stata in qualche modo costretta ad interrompere questa collaborazione perché pare che di base avessero idee completamente diverse.

Nessun rancore a livello personale

“Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente“. Elodie, però ci ha tenuto a precisare che nonostante non abbiano più collaborato da un punto di vista professionale il loro rapporto umano non è cambiato.“Ci vogliamo molto bene sicuramente, anche se sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi…”.