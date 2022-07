Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione arriva la bomba sui parenti

0 SHARES Condividi Tweet

Amici e parenti di Francesco e Ilary non avrebbero mai avuto dei buoni rapporti. E’ questa l’indiscrezione shock arrivata a poche ore dall’annuncio della separazione tra i due. Ma cosa c’è di vero?

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo che è stato annunciato a tutti qualche giorno fa. Ormai è certo che i due si siano lasciati e lo hanno fatto sapere pubblicando due comunicati separati e non congiunto, cosa che ha lasciato ancora più perplessi. Da quando è stata diffusa la notizia della loro separazione, non si fa altro che parlare di loro ed in tanti pare che abbiano avanzato delle ipotesi su quelli che possono essere stati i motivi che hanno portato i due a prendere questa decisione. Ma non è soltanto questo visto che sono stati diffusi anche alcuni retroscena e si è parlato anche di tradimenti da parte dell’uno e dell’altra. Ma cosa si è detto e cosa si continua a dire su questa coppia che ha fatto davvero sognare milioni di Italiani in tutti questi anni?

Francesco Totti e Ilary Blasi, si continua a parlare della loro separazione

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno soltanto qualche giorno fa. Ad ogni modo, non sono mancati i retroscena ed alcune indiscrezioni che sarebbero state diffuse dai principali giornali del nostro paese. Nello specifico così come riporta il Corriere della Sera pare che i parenti e gli amici dell’uno e dell’altro non siano andati mai d’accordo in tutti questi anni.

L’indiscrezione shock avanzata da Il corriere della Sera

“I ristretti clan di amici e parenti non si sono mai trovati particolarmente simpatici. Perciò abbandoneranno con sollievo il peso di doversi sopportare per forza, ora che le vite dei due protagonisti si sono divise”.Questo quanto si legge su Il Corriere della sera che ha così svelato questa indiscrezione. Attualmente Francesco Totti può contare sulla vicinanza di alcuni amici con ad esempio Vincent Candela un ex compagna di squadra e caro amico con cui sarebbe andato recentemente a giocare a Padel. Totti sarebbe stato anche avvistato in compagnia di Emanuele Maurizi e quest’ultimo sarebbe proprio colui che lo ha accompagnato a casa di Noemi Bocchi con la sua auto per depistare i giornalisti al loro seguito. Ma non finisce qui perché Totti può contare anche sulla vicinanza di Giancarlo Pantano un ex calciatore della Roma che è uno tra i suoi più cari amici da tanti anni ormai. Ovviamente non può mancare la presenza della mamma Fiorella e proprio sul rapporto tra quest’ultima e Ilary, sarebbe emersa un’altra indiscrezione scioccante. Sì dice, infatti, che tra le due non ci sia mai stato un buon feeling.

Ilary e la vicinanza della sua famiglia in questo momento delicato

Ilary Blasi, invece, che attualmente si trova in Tanzania insieme alla sorella Silvia pare che stia contando sull’affetto e sull’appoggio della sua famiglia. Ovviamente al suo fianco ci sono anche il padre Roberto ed il cognato Ivan, nonché il proprio il marito di Silvia.