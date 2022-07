Paola Turci scrive una dedica da brividi per Francesca: “Amore indimenticabile”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Turci nel giorno del 37esimo compleanno di Francesca Pascale ha voluto farle gli auguri in modo speciale. Ha utilizzato così il suo profilo Instagram per farle una una dedica speciale.

Sono passati soltanto pochi giorni da quando Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate e lo hanno fatto con la massima discrezione. In realtà nessuno pare che fosse a conoscenza di questa storia fino a poco tempo fa e nel giro di pochi giorni è arrivata poi la notizia delle nozze. Inevitabilmente questa notizia ha destato parecchio scalpore da un punto di vista mediatico. In tanti si sono espressi sia nel bene che nel male.

Paola Turci e e Francesca Pascale, il grande amore che dura da diversi anni

Superato il giorno del matrimonio, Paola Turci e Francesca Pascale ovviamente sono tornate a vivere la loro vita di tutti i giorni e pare che nessuna delle due abbia voluto rilasciare delle dichiarazioni circa le nozze o le polemiche sorte intorno a questo matrimonio. Pare che le due si siano soltanto limitate a ringraziare tutte le persone che sono state a loro vicine ed hanno dimostrato gioia e affetto.

Instagram stories sdolcinata di Paola per la sua Francesca che compie gli anni

In queste ultime ore sembrerebbe che sul profilo sociale di Paola Turci sia apparsa una Instagram stories piuttosto sdolcinata. In molti hanno ipotizzato che fosse rivolta proprio alla moglie. In realtà in questa Instagram Stories non ci sarebbe il nome di Francesca Pascale ma tutto farebbe ben pensare che il destinatario sia proprio lei. A far pensare che questa Instagram Stories sia dedicata proprio a Francesca è il fatto che è proprio nella giornata di ieri venerdì 15 luglio la Pascale ha compiuto 37 anni. “Love unforgettable Love” ovvero Amore indimenticabile” avrebbe scritto Paola Turci nella didascalia di una foto che vede come protagonista proprio la stessa cantante che si trova davanti ad un murale con la scritta Love. La cantante in questa Instagram Stories avrebbe anche aggiunto l’emoticon raffigurante una torta di compleanno ed è stato anche questo simbolo a far capire che questo gesto fosse proprio rivolto alla moglie.

Una storia vissuta con la massima discrezione

Le due stanno insieme ormai da tanto tempo, ma pare che abbiano sempre vissuto il loro amore nella massima discrezione e con il massimo riserbo. Erano state paparazzate circa 2 anni fa in Cilento durante una vacanza e pare che fosse stato immortalato un bacio. Le due però in tutto questo tempo pare non abbiano mai confermato il loro legame se non quando poi hanno ufficializzato con la notizia delle nozze.