Carlotta Dell’Isola decide di raccontare cosa le è successo che l’ha fatta ingrassare

Carlotta Dell’Isola ha spiegato di avere dei problemi di salute spiegando che l’hanno portata a prendere peso in poco tempo. Lo sfogo dell’ex gieffina.

Carlotta dell’Isola l’abbiamo conosciuta proprio in occasione del programma Temptation Island al quale ha preso parte insieme al fidanzato Nello Sorrentino. I due sono stati i protagonisti dell’edizione numero 8 del programma di Canale 5 e nel 2020 Carlotta è stata anche una delle concorrenti del Grande Fratello vip. Pare che in questi ultimi giorni l’ ex gieffina abbia rilasciato una intervista nel corso della quale ha parlato di tante cose ma soprattutto ha spiegato a cosa è stato dovuto il suo cambiamento fisico nell’ultimo periodo. Ma cosa ha svelato nello specifico Carlotta?

Carlotta Dell’Isola, l’ex gieffina spiega il perchè ha preso peso in poco tempo

Ebbene, nelle scorse ore Carlotta pare abbia raccontato il motivo del suo cambiamento fisico avvenuto recentemente. Chi ha avuto modo di conoscerla parecchio tempo fa, ha potuto notare questo cambiamento nel suo fisico. Carlotta Infatti è decisamente più magra rispetto a qualche anno fa, i suoi fianchi sono ristretti e la pancia più piatta. Di questo cambiamento ne ha parlato la stessa Carlotta spiegando il motivo per cui un po’ di tempo fa aveva preso qualche chilo. Pare che in diverse occasioni gli haters avessero trovato il modo per attaccare e criticare la giovane donna che però ha sempre cercato di non rispondere alle provocazioni. Adesso però distanza di un po’ di tempo, Carlotta ha voluto sicuramente fare maggiore chiarezza e spiegare una volta per tutte il perché in poco tempo ha preso parecchio peso.

Lo sfogo di Carlotta

Sembrerebbe che alla base ci fossero alcuni problemi di salute che purtroppo si portava dietro da parecchio tempo.“Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico. Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese.” Queste le parole dichiarate da Carlotta la quale anche continuato dicendo quanto secondo lei bisognerebbe evitare di fare dei commenti e dare giudizi soprattutto sul fisico delle persone. “Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze.“

I problemi di salute di Carlotta

Pare che Carlotta soffre di ipotiroidismo una sindrome che è legata ad un malfunzionamento degli ormoni che sono prodotti proprio dalla tiroide e causa un rallentamento dei processi metabolici. Inoltre, Carlotta soffre di ovaio policistico una sindrome che è legata al sistema endocrino e causa delle disfunzioni. Per chi soffre di ovaio policistico pare che perdere peso sia piuttosto difficile.