Ivana Trump, Simona Ventura fa una confessione inaspettata

Ivana Trump è morta nelle scorse ore, Simona Ventura fa una confessione inaspettata e svela che l’ex farst lady non ha mai superato la morte di Rossano Rubicondi.

Ivana Trump è venuta a mancare nelle scorse ore ed in tanti hanno commentato questa notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno. In tanti hanno voluto ricordare Ivana e nello specifico a parlare di lei è stata Simona Ventura. La nota conduttrice ha voluto ricordare l’ex first lady americana e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il fatto quotidiano. Pare che la conduttrice abbia voluto parlare nello specifico della storia che Ivana ha avuto con Rossano Rubicondi, che purtroppo è scomparso lo scorso anno. Ma cosa ha raccontato Simona Ventura?

Ivana Trump, la morte dell’ex fast lady

Ivana Trump è venuta a mancare nelle scorse ore e sembra che in tanti abbiano voluto ricordarla. Una tra tutte la conduttrice Simona Ventura, la quale pare che si sia soffermata per lo più sulla storia che Ivana ha avuto con Rossano Rubicondi che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno. Simona, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano pare che abbia svelato di aver parlato con la Trump alcuni mesi fa dopo la morte di Rossano. Pare che proprio la morte di quest’ultimo avesse gettato la Trump nella più totale disperazione.

La disperazione di Ivana dopo la morte dell’ex marito Rossano Rubicondi

“Sì, ed era devastata dal dolore. Mi raccontò di essergli stata vicino fino all’ultimo ma non c’era stato molto da fare perché il tumore alla pelle fu devastante. Al di là dei loro litigi e degli allontanamenti, il loro è stato un amore vero e importante. Ivana ha superato molte prove difficili nella vita ma credo non abbia retto ad un dolore così grande come la morte di Rossano.” Queste le parole della conduttrice che tra l’altro era in buoni rapporti con Rossano, che pare abbia avuto modo di conoscere quando Rubicondi ha preso parte all’Isola dei famosi all’epoca condotta proprio da lei.

Simona Ventura parla del rapporto tra Ivana e Rossano

“Il loro era un rapporto particolare, un amore a tratti molto tempestoso ma li ha sempre uniti un grande sentimento. Si è visto anche quando Rossano si è ammalato: Ivana non ha mai smesso di stargli accanto“. Queste ancora le parole di Simona, parlando così del rapporto tra Rossano e Ivana. Ovviamente, come abbiamo avuto modo di anticipare, Simona non è stata l’unica a parlare di Ivana e della sua morte. Altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare Ivana e scrivere un messaggio di cordoglio.