Ilary Blasi e la crisi con Francesco Totti durante L’Isola dei famosi, Vladimir Luxuria fa delle dichiarazioni

Vladimir Luxuria, l’ex opinionista dell’Isola dei famosi ha fatto ben intendere di essere stata da sempre a conoscenza della crisi tra la conduttrice e Francesco Totti. L’intervista dell’ex parlamentare rilasciata in queste ore.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ufficialmente lasciati e la notizia della loro separazione è arrivata soltanto qualche giorno fa. La notizia ha lasciato tutti completamente senza parole, anche se alcuni mesi fa si era già diffusa la notizia di una crisi tra i due. All’epoca però sia Ilary che Francesco pare avessero cercato in tutti i modi di smentire queste voci, questo fino a pochi giorni fa quando poi hanno diffuso due comunicati differenti per annunciare la fine del loro matrimonio. In tanti sembra che siano intervenuti per parlare e dire la propria opinione al riguardo. Una tra tutti Vladimir Luxuria, la quale sappiamo bene che è stata al fianco di Ilary per tutta la durata dell’Isola dei famosi fino a poche settimane fa. Ma cosa ha svelato la nota opinionista del programma? Facciamo un pò di chiarezza.

Vladimir Luxuria parla della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Vladimir Luxuria pare che in questi giorni sia intervenuta per commentare la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L‘ex parlamentare pare che abbia svelato qualcosa di inedito circa questa separazione e nello specifico pare abbia parlato di Ilary Blasi che ha affiancato per tutta la durata dell’Isola dei famosi. Bisogna dire che quando purtroppo una coppia sposata da tanti anni arriva ad una separazione, di certo la situazione va avanti da diverso tempo e non è una decisione che viene presa dall’oggi al domani. Questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che per tutti questi mesi di Isola, Ilary pare abbia vissuto una situazione davvero molto pesante nel suo intimo e privato.

L’ex parlamentare sapeva della crisi “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”

A parlare è stata l’ex parlamentare nel corso di un’intervista rilasciata alla testata Torino Cronaca Oggi, in occasione della presentazione del monologo intitolato Le vie di una signora sono infinite, che si è tenuta all’Evergreen Fest di Torino. In questa occasione, l’ex parlamentare pare abbia anche risposto ad una domanda relativa alla fine della storia tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice. A Vladimir pare sia stato chiesto se sapesse qualcosa circa la fine di questo matrimonio. “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”, avrebbe detto l’ex parlamentare facendo intendere di essere a conoscenza di questa crisi già da tempo.

Luxuria e le parole di stima per Ilary

“Sono due persone mature e intelligenti”, avrebbe aggiunto Luxuria la quale ha sottolineato che nonostante tutto, Ilary ha sempre portato avanti il suo lavoro in modo egregio.“Ilary non fa mai pesare sugli agli i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace”. “Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”. Queste ancora le parole di Vladimir.