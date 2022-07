Ilary Blasi e Francesco Totti, Melory la sorella della conduttrice massacrata sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno facendo parlare tanto della loro separazione. Le conseguenze si sono riversate anche sulle loro famiglie. La sorella Melory pare sia finita al centro delle critiche. Ma cosa è accaduto?

Da giorni ormai non si fa altro che parlare della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sembra infatti che la notizia, seppur non proprio a cielo sereno, abbia lasciato tutti completamente di stucco. In tanti, fan e noti personaggi del mondo dello spettacolo, pare siano intervenuti per esprimere la propria opinione al riguardo. Ebbene, tante sono state le indiscrezioni circolate in questi giorni e tante le dicerie sul conto sia di Ilary che di Francesco. Inevitabilmente tutta questa situazione ha avuto delle ripercussioni sulle famiglie di entrambi. Proprio nelle scorse ore, pare che sia intervenuta sui social la sorella minore della conduttrice, ovvero Melory Blasi la quale però sembra sia finita al centro delle polemiche. Per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti, la sorella Melory finisce al centro delle polemiche

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati e da giorni ormai non si fa altro che parlare di questo. Purtroppo questa situazione tra i due inevitabilmente sta avendo delle ripercussioni su tutta la famiglia tanto che nelle scorse ore è intervenuta anche la sorella minore di Ilary. Stiamo parlando di Melory Blasi, la quale nelle scorse ore è finita al centro delle polemiche e pare che sia stata anche ampiamente criticata.

Melory Blasi commenta le parole di Alex Nuccetelli e sui social è bufera

Pare che la donna avesse commentato le ultime dichiarazioni rilasciate da Alex Nuccetelli, amico di Totti e Ilary, dicendo “Certi amici farebbero bene a stare in silenzio”. Queste le parole di Melory, la quale avrebbe commentato le dichiarazioni rilasciate da Alex circa il fatto che sia Francesco che Ilary hanno ormai una nuova vita.

Botta e risposta tra utenti social e Melory, commenti al veleno

Dopo il suo attacco, pare che Melory sia stata ampiamente criticata sui social. “A Melory prima di parlare degli amici di Tottipensa a tua sorella che è meglio…vergogna”, questo quanto scritto da un utente. “Lo conosco da 20 anni vergognati tu!”, questa la risposta della sorella della conduttrice. Ma non finisce qui, visto che un altro utente avrebbe scritto “Ma statte zitta Tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e anche il mantenimento, volate basso che è meglio famiglia Blasi”. Anche in questo caso, Melory pare che non sia rimasta a guardare ed avrebbe risposto scrivendo “Ma te la smetti di dire st****ate? Qual è il tuo problema?“. Insomma, tutto fa ben capire che gli animi piuttosto agitati e che al momento forse tutti avrebbero bisogno solo di un pò più di privacy.