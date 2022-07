Giulia De Lellis diretta sugli insulti a Selvaggia Lucarelli “Fuori controllo”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli in questi giorni è finita al centro delle polemiche e delle critiche da parte dei tassisti italiani. In sua difesa è arrivata Giulia De Lellis la quale si è schierata dalla parte della giornalista.

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una nota giornalista ed anche giudice di Ballando con le stelle. Sappiamo anche che purtroppo per via del suo carattere molto particolare, per il suo essere schietta e sincera, in molte occasioni è finita al centro delle polemiche. Proprio in questi ultimi giorni pare che la giornalista sia stata ampiamente criticata dopo aver espresso il suo parere sulla protesta portata avanti dai tassisti italiani che stanno protestando contro il governo. Ebbene, la giornalista recentemente pare che sia stata insultata anche in modo piuttosto pesante dalla categoria dei tassisti e chiamata con appellativi molto pesanti. In molti sembra che siano intervenuti in sua difesa, una tra tutti Giulia De Lellis. Ma cosa ha dichiarato la nota influencer?

Giulia De Lellis interviene e difende Selvaggia Lucarelli

Giulia De Lellis in queste ore pare che sia intervenuta per difendere Selvaggia Lucarelli. Ebbene, sembrerebbe che recentemente la giornalista abbia ricevuto delle offese da parte della categoria tassisti italiani che da diversi giorni stanno protestando contro il governo. Ad ogni modo, l’influencer Giulia De Lellis è intervenuta nelle scorse ore per prendere le difese della Lucarelli e lo ha fatto pubblicando delle Instagram Stories.

Le parole della nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne

“Io ragazzi sono sconvolta, ho appena visto questo post e sono rimasta pietrificata, partiamo dal presupposto che è un personaggio pubblico, ma a prescindere in tutti gli ambienti, in ogni situazione ci sono persone che possono stare antipatiche e simpatiche”. Queste le parole della De Lellis la quale raramente si espone in situazioni come queste. L’influencer però, ha ritenuto opportuno schierarsi dalle parti del giudice di Ballando con le stelle. “Nel mio caso oltre a essere una donna molto intelligente è con un ironia che a me piace, quindi probabilmente sarò anche di parte. Ma in generale a prescindere che piaccia o meno una persona ma in che mondo viviamo dove le persone si rivolgono così?”. Queste ancora le parole della De Lellis che non si è limitata a questo ma avrebbe aggiunto ancora dell’altro.

De Lellis, lo sfogo su quanto accaduto a Selvaggia Lucarelli

“Poi ho letto un commento del tipo ci sta perchè lei è un personaggio pubblico, ragazzi non ci può stare tutto questo, non è normalità tutto questo”. La De Lellis poi ha concluso il suo intervento non nascondendo la sua massima delusione. “Si sono disintegrati determinati valori, questa cosa è veramente triste, agghiacciante”.