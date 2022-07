Francesca Fialdini diretta su Selvaggia Lucarelli: “Sono schifata”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice di Da noi a ruota libera…, Francesca Fialdini pare che sia voluta scendere in campo per difendere Selvaggia Lucarelli pesantemente criticata dalla categoria tassisti in questi giorni.

In questi giorni Selvaggia Lucarelli sembra essere finita al centro della polemica per la posizione presa nei confronti dei tassisti. In realtà sembrerebbe che la nota giornalista abbia in qualche modo preso una posizione nei confronti dei tassisti che hanno protestato in questi giorni contro il governo. La categoria però non avrebbe preso bene le parole della Lucarelli tanto da averla pesantemente criticata e pare che abbiano anche utilizzato dei termini piuttosto pesanti nei suoi confronti. Tanti sono intervenuti per difendere la nota giudice di Ballando con le stelle a cominciare da Giulia De Lellis a finire alla nota conduttrice Francesca Fialdini. Quest’ultima infatti sembra che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto prendere le difese della Lucarelli. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Selvaggia Lucarelli pesantemente criticata dai tassisti, è polemica sui social

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nei giorni scorsi sembra che Selvaggia Lucarelli sia intervenuta per commentare lo sciopero dei tassisti e la protesta portata avanti da quest’ ultimi contro il governo. Pare che però le sue parole non siano state prese bene dalla categoria che hanno utilizzato dei termini poco carini per chiamare la Lucarelli. Sui social e non solo è praticamente successo di tutto tanto che molti noti personaggi del mondo dello spettacolo sono interventi per prendere le difese della Lucarelli.

Francesca Fialdini interviene e difende la Lucarelli con un post su Instagram

Una tra tutti, la conduttrice di Da noi a ruota libera ovvero Francesca Fialdini pare che abbia preso le difese di Selvaggia Lucarelli e lo ha fatto pubblicando un post attraverso le sue Instagram Storie. “A Massa Carrara, la mia città e provincia. Questa cosa mi fa schifo. Solidarietà a Selvaggia Lucarelli e a chi come lei viene attaccato ogni tre per due per le posizioni che esprime”. Queste le parole della Fialdini, la quando ha voluto aggiungere dell’altro dicendo che non si tratta soltanto di attacchi ma di una violenza fisica e soprattutto verbale.“Non solo attaccato, mi correggo. Insultato con una violenza verbale (e pure fisica, ricordiamo la testata che prese mesi fa dai No Vax) che dovrebbe essere sanzionata e mai tollerata.”

Anche Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis prendono le difese della Lucarelli

Queste ancora le parole della conduttrice Toscana che ha voluto così difendere la Lucarelli da quegli insulti sessisti di cui purtroppo è stata vittima in questi giorni. Anche il noto influencer Tommaso Zorzi ha preso le difese della Lucarelli così come anche la stessa Giulia De Lellis.