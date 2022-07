Manuel Bortuzzo, il padre durissimo non le manda a dire: “Non sarò io a rinunciare”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo può contare sull’appoggio e sulla presenza del padre Franco. Quest’ultimo se la prende con i leoni da tastiera e su Instagram pubblico uno sfogo.

E’ tornato a parlare sui social Franco Bortuzzo, ovvero il padre di Manuel l’ex gieffino che ha preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip.Sembra che già nei giorni scorsi l’uomo avesse parlato in pubblico e preso le difese del figlio, il quale nell’ultimo periodo pare che sia stato pesantemente criticato. Attraverso il suo profilo social, sembra che Franco abbia voluto scrivere un post indirizzato per lo più agli hater che pare non perdano l’occasione per prendersela con lui, con il figlio Manuel e con tutta la sua famiglia. Così, Franco nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram, facendo ben intendere di non essere stanco di questa situazione e sottolineando come non sarà lui a demordere.

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel torna a parlare sui social

Franco Bortuzzo ha sempre difeso Manuel e la sua famiglia e lo ha fatto a denti stretti. Già in passato si era scagliato contro gli hater o leoni da testiera che in qualche occasione non si erano risparmiati nel criticare e offendere Manuel e tutta la sua famiglia. Anche in questo caso sembra che nelle scorse ore il signor Franco abbia utilizzato il suo profilo Instagram per avvertire gli hater.

L’avvertimento del padre di Manuel agli hater e leoni da tastiera

“Leoni e leonesse da tastiera sono tornato, non sarò io a rinunciare ad un profilo pubblico ma voi conigli fake“. Queste le parole del signor Bortuzzo che ha deciso così di rispondere ai leoni da tastiera che già in passato e anche adesso continuano a prendersela con lui o con la sua famiglia. Pare che recentemente, dopo l’ennesima accusa, il signor Franco avesse pubblicato un post piuttosto duro.“Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare cose che istigano odio e lasciate i gruppi che lo fanno che verranno perseguiti”. Poi il padre dell’ex gieffino avrebbe continuato con il suo sfogo, andando più nel dettaglio.

Lo sfogo del signor Franco e le parole di Rita Dalla Chiesa

“Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia cari leoni e leonesse da tastiera vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie che amo, la mia famiglia e i miei cani, qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”. Queste le parole di Franco, il quale avrebbe anche continuato il suo sfogo dicendo “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi ora renderete conto ad altri, e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”. In un altro post poi pare che avesse aggiunto dell’altro “Non vi ha detto il dottore di seguirmi, ne di giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca”. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post e non sono mancate le parole di noti personaggi del mondo dello spettacolo come Rita Dalla Chiesa. “Bisogna denunciare. Io l’ho fatto. E li hanno trovati. Possono toccare me ma non le persone che amo e che mi sono care. Sono solo dei vigliacchi“.