Sonia Bruganelli acida e polemica, Maurizio Costanzo dice la sua senza mezzi termini

Sonia Bruganelli è finita al centro della polemica, soprattutto dopo la riconferma per il secondo anno consecutivo al Gf Vip. Una telespettatrice l’avrebbe definita acida e polemica, ma Maurizio Costanzo avrebbe preso le sue difese.

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere una ex opinionista del Grande Fratello vip. In realtà anche per il prossimo anno la moglie di Paolo Bonolis continuerà a rivestire questo ruolo nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. È stato proprio quest’ultimo a confermare la presenza di Sonia per il secondo anno consecutivo ed al suo fianco ci sarà Orietta Berti. Adriana Volpe è stata quindi spodestata del suo posto ed al fianco di Sonia siederà la nota cantante che negli ultimi tempi ha avuto un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, sembra che la conferma di Sonia al Grande Fratello vip per il secondo anno consecutivo abbia in qualche modo fatto discutere e tante sono state le polemiche al riguardo. Una telespettatrice nello specifico pare che abbia scritto a Maurizio Costanzo che come sappiamo da tempo tiene una rubrica su Nuovo TV. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la telespettatrice e cosa ha risposta Maurizio Costanzo?

Sonia Bruganelli confermata per il secondo anno consecutivo al Grande fratello vip

Sonia Bruganelli è stata riconfermata al Grande Fratello vip per il secondo anno consecutivo. Ad ogni modo sembra che in molti non abbiano preso bene questa notizia e per questo motivo sarebbero sorte delle polemiche, soprattutto sui social network. Una telespettatrice avrebbe scritto a Maurizio Costanzo nella rubrica che quest’ultimo tiene sul settimanale Nuovo TV.

Una telespettatrice scrive a Maurizio Costanzo e definisce Sonia “acida e polemica”

Nello specifico la donna pare abbia voluto criticare il comportamento tenuto da Sonia durante la scorsa edizione del Grande Fratello vip.La telespettatrice avrebbe definito Sonia piuttosto acida e polemica. Inoltre, la donna pare che non abbia gradito il fatto che Sonia avesse detto categoricamente di no ad una riconferma per il secondo anno consecutivo, cosa che poi è accaduta. Il marito di Maria De Filippi sarebbe intervenuto così rispondendo alla lettrice, ma prendendo le difese della moglie di Paolo Bonolis.

Maurizio Costanzo prende le difese della moglie di Bonolis

Maurizio avrebbe sottolineato il fatto che svolgere il ruolo di opinionista non è sempre facile. Poi avrebbe aggiunto che definire la Bruganelli una persona acida e polemica, così come ha fatto la donna è soltanto un parere personale e che non corrisponde poi al vero. Maurizio pare che abbia invitato la telespettatrice e tutti gli altri a tenere in considerazione il contesto in cui Sonia ha dovuto lavorare, sostenendo che in certi casi essere pungenti e acidi è necessario. “Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli”. Queste le parole di Maurizio Costanzo.