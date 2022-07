Vladimir Luxuria svela su Francesca Pascale. “Mi ha telefonato”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria nel corso di un’intervista svela un retroscena inedito su Francesca Pascale. L’incontro ad Arcore con Silvio Berlusconi. Ma cosa ha dichiarato?

In questi ultimi giorni sembra che Vladimir Luxuria abbia voluto parlare nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo per preparare qualcosa circa Francesca Pascale. Quest’ultima come tutti sappiamo è l‘ex fidanzata di Silvio Berlusconi e l’attuale moglie di Paola Turci. Le due sono convolate a nozze soltanto qualche giorno fa. Ebbene ,sembrerebbe che Vladimir Luxuria abbia voluto svelare qualcosa sulla donna, qualcosa che forse non tutti effettivamente sanno. Ma di cosa si tratta?

Vladimir Luxuria parla di Francesca Pascale e svela qualcosa di inedito

Vladimir Luxuria nei giorni scorsi ha svelato qualcosa di inedito circa Francesca Pascale ovvero l’attuale moglie di Paola Turci. L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e la cantante sono convolate a nozze soltanto qualche giorno fa, con una cerimonia intima alla quale hanno preso parte diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. È stato proprio sull’ ex compagna di Silvio Berlusconi che Vladimir Luxuria si è espressa ed ha svelato anche un retroscena che fino ad ora era rimasto segreto. “Lei e Feltri avevano fatto la tessera di GayLib e dell’Arci e diedi loro il benvenuto…Poi lei mi ha telefonato e siamo diventate amiche…”. Queste le parole di Vladimir parlando della Pascale.

Il retroscena sull’incontro con la Pascale e Berlusconi ad Arcore

Vladimir avrebbe anche dichiarato che dopo questo episodio la Pascale l’avrebbe ricontattata per prendere parte alla inaugurazione del Gay Village a Roma. “Si improvvisò una conferenza stampa“, ha aggiunto Vladimir. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi pare che nel corso di questo intervista abbia raccontato come Francesca, dopo questo incontro, l’avrebbe invitata ad Arcore per darle la possibilità di parlare con Berlusconi. “Risultato? Lui diede libertà di voto ai suoi parlamentari sulle unioni civili…E’ una donna coraggiosa…”. Molto probabilmente, secondo quanto riferito dall’opinionista, questo coraggio potrebbe essergli costato caro, ovvero separarsi dall’ex Premier. “E diventata scomoda per quel giro e quindi di è separata da Berlusconi”..

Perchè Vladimir non era presente al matrimonio?

Infine nel corso della stessa intervista pare che la giornalista ad un certo punto abbia chiesto a Vladimir Luxuria perché non è andata al matrimonio della Pasquale e di Paola Turci. A quel punto l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha svelato di non aver potuto presenziare perché impegnata al Pride a Catania come madrina.“Con il cuore ero insieme alla coppia che ha celebrato la propria unione…”.