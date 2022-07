Elodie senza freni su Marracash: “Nessuna mai sarà alla sua altezza, io sono innamoratissima di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale pare che abbia fatto una confessione su Marracash “Io sono innamoratissima ovviamente…”.

Elodie è una delle cantanti più amate degli ultimi anni ed è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori, dunque per via della sua storia d’amore con Marracash. Sembrava che tra i due le cose fossero finite ormai un po’ di tempo fa ma a quanto pare i sentimenti no. Adesso infatti l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi pare che si sia detta piuttosto innamorata del noto rapper. A fare questa confessione è stata proprio lei Elodie nel corso di una intervista rilasciata a La confessione di Peter Gomez che andrà in onda il prossimo venerdì 15 luglio alle ore 22:45 sul canale 9. Si tratta di una confessione che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ma come stanno davvero le cose?

Elodie, la confessione inaspettata della cantante su Marracash

Elodie ha rilasciato un’intervista al programma intitolato La confessione che andrà in onda venerdì 15 luglio 2022 alle ore 22:45 sul nove. Nel corso dell’intervista la cantante pare che abbia parlato del suo privato e nello specifico della sua infanzia che purtroppo è stata parecchio difficile. Elodie avrebbe anche parlato del suo approccio nel mondo della musica, della sua esperienza ad Amici ed infine anche della sua vita privata.

La cantante svela il suo rapporto con l’ex fidanzato e confessa di amarlo

Inevitabilmente la cantante avrebbe quindi parlato del rapporto con il rapper con cui pare che abbia avuto una storia dal 2019. I due però è noto a tutti che nei mesi scorsi abbiamo avuto una crisi che sembrava fosse irrimediabile. A sorpresa però Elodie ha confessato di essere ancora molto innamorata.“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. Questo quanto confessato dalla nota artista spiegando quindi che Marrakech, il cui vero nome è Fabio Bartolo Rizzo per lei è una persona davvero molto importante.

Frecciata nei confronti dei suoi ex fidanzati

“Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. Le parole di Elodie sono apparse come una vera e propria frecciata nei confronti dei suoi ex fidanzati che pare non siano stati proprio all’altezza del suo Marracash.