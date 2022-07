Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e svela come sono i rapporti oggi con Mediaset

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi ha fatto un chiarimento su quelli che sono i rapporti con l’azienda per la quale ha lavorato per oltre 25 anni. Poi annuncia il nuovo progetto lavorativo.

Alessia Marcuzzi come tutti sappiamo è una nota conduttrice televisiva la quale lo scorso anno a sorpresa ha annunciato il suo ritiro dalla televisione. In realtà questa notizia pare che abbia preso tutti alla sprovvista anche se in molti hanno ipotizzato che Alessia avesse avuto dei problemi con Mediaset l’azienda per la quale ha lavorato per oltre 25 anni. In diverse occasioni però la stessa conduttrice pare avesse sottolineato il fatto di non aver avuto alcun tipo di problema con Mediaset ma di aver preso questa decisione soltanto per dedicare maggior tempo alla sua famiglia e possibilmente fare nuove esperienze.

Alessia Marcuzzi torna in tv con un programma su Rai 2 “Bomberissima”

Effettivamente a distanza di circa un anno da questa decisione Alessia pare che abbia trovato nuovi stimoli ed il prossimo novembre inizierà una nuova avventura su Rai 2. Alessia sarà Infatti al timone di un nuovo programma intitolato Bomberissima che inizierà esattamente il prossimo mese di novembre e andrà in onda su Rai 2. È stato proprio parlando di questo nuovo programma che la nota conduttrice ha voluto rilasciare una intervista parlando anche dei rapporti con Mediaset.

La conduttrice racconta di non aver nessun astio con Mediaset

Stando alle sue parole non ci sarebbe alcun tipo di astio con Mediaset né tantomeno con Piersilvio Berlusconi che per lei ha sempre speso parole di stima e di grande affetto.“Abbiamo mantenuto ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio: insomma, per me questo è stato importante…”. Queste le parole di Alessia pronunciate nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo TV dicendosi anche piuttosto emozionata di iniziare questa avventura su Rai 2.

Come ha trascorso questo anno lontano dal suo lavoro

Pare che abbia anche dato alcune anticipazioni circa questo programma dicendo di voler assolutamente il figlio in questo show, .“Si vuole far rinascere Rai Due ed essere in pista mi riempie d’orgoglio…” queste ancora le parole di Alessia Marcuzzi. iPare che nel corso di questa chiacchierata Alessia abbia anche parlato e raccontato come ha trascorso questo ultimo anno lontano dalla televisione e dal suo lavoro. La conduttrice pare abbia sottolineato come sia stata abbastanza bene e di aver avuto tutto il tempo da dedicare alla sua famiglia.