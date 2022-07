Sonia Bruganelli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, senza mezzi termini: “Che schifo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli si è espressa in queste ore sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’opinionista del Gf vip ha espresso solidarietà alla conduttrice.

Non si fa altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Diversi e noti personaggi del mondo dello spettacolo, pare che abbiano voluto commentare e dire la propria opinione al riguardo. Nelle scorse ore sembrerebbe che Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis abbia voluto dire la propria opinione ed abbia espresso tra l’altro la propria solidarietà ad Ilary Blasi.

Separazione Totti e Ilary Blasi, si susseguono indiscrezioni sul nuovo compagno della conduttrice

Ebbene si, sembrerebbe che una nota produttrice abbia sostenuto che tutte queste voci e dicerie non fanno altro che male ai figli della coppia e che in alcuni casi sarebbe meglio tacere. Effettivamente da quando è stata annunciata la fine della storia d’amore tra l’ex capitano della Roma è la conduttrice sono state tante le indiscrezioni lanciate soprattutto sull’identità del misterioso fidanzato della Blasi. Alcuni avrebbero sostenuto che si tratti di Luca Marinelli un noto attore altri invece hanno parlato di Antonino Spinalbese ovvero l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Fake news su Ilary e la sua nuova fiamma, interviene Sonia Bruganelli

Infine nella giornata di ieri è arrivata l’indiscrezione secondo la quale il fidanzato di Ilary potrebbe essere l’ex ballerino di Amici Alessio La Padula. Al momento si tratterebbe soltanto di fake news che sono state smentite quindi dai diretti interessati. Sonia Bruganelli ha parlato proprio di queste fake news sostenendo che queste dicerie non fanno altro che fare male ai figli di Totti e Ilary. “Prima sarebbe Luca, poi sarebbe Antonino. Due pesi e due misure…Che schifo”. Queste le parole di Sonia. Una cosa sembra essere certa ovvero il fatto che Ilary in tutti questi mesi non è mai stata fotografata insieme ad altri uomini cosa che invece non è accaduta per Francesco Totti. Quest’ultimo infatti è stato immortalato In diverse occasioni in compagnia di Noemi, la quale si dice che sia la sua nuova fiamma.

Le parole della moglie di Paolo Bonolis

“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”. Queste ancora le parole di Sonia Bruganelli che si è detta piuttosto contraria alle speculazioni su Ilary e Francesco.