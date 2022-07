Separazione Ilary e Francesco, la sorella di lei una furia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Melory Blasi è sbottata contro Alex Nuccetelli anche se non ha fatto alcun nome sui social. Ma cosa è accaduto nelle scorse?

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata come un fulmine a ciel sereno nonostante comunque nei mesi scorsi si era tanto vociferato ad una possibile crisi di coppia. Ad ogni modo, i diretti interessati avevano fatto intendere che si trattava soltanto di una fake news e avevano convinto tutti che tra di loro le cose andassero bene. Adesso invece è ufficiale e la rottura tra i due pare che sia stata anche piuttosto e dolorosa.

Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti, parla Alex Nuccetelli

Ovviamente da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare della fine di questa storia d’amore tra Ilary e Francesco e chi ha parlato è stato proprio un amico di entrambi Alex Nuccetelli. Quest’ultimo è un ex pre-romano ed un vecchio amico di Ilary e di Francesco Totti, il quale ha raccontato qualcosa riguardo la fine di questa relazione. Alex avrebbe confermato in qualche modo la frequentazione di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Quest’ultima sarebbe quindi la nuova compagna dell’ex capitano della Roma e stando a quanto dichiarato da Alex, i due si sarebbero conosciuti ad un evento che pare sia stato organizzato proprio dallo stesso Nuccetelli.

Nuccetelli lancia la bomba su Ilary Blasi, la sorella Melory sbotta

Quest’ultimo però avrebbe lanciato una indiscrezione-bomba dicendo che anche la Blasi avrebbe una frequentazione da diversi mesi. Queste dichiarazioni sembra che abbiamo mandato su tutte le furie la sorella della conduttrice ovvero Melory Blasi la quale su Instagram avrebbe attaccato pesantemente l’ex PR Romano.”Credo che certi amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha scritto la sorella minore di Ilary Blasi. Questo post inevitabilmente non è passato inosservato ed ha avuto tante interazioni e reazioni.”Concordo, ci vuole rispetto“, ha scritto uno, e poi ancora”Solo voi della famiglia potete proteggere loro e soprattutto i bambini da tutte le ca*** che diranno”.

Chi è la sorella di Ilary?

Per chi non conoscesse Melory Blasi diciamo subito che si tratta della sorella minore della conduttrice che vive a Roma. È nata nel 1990 ed è una ortottista ed anche assistente di oftalmologia. È presente su Instagram dove ha un seguito di circa 45 mila follower. Si è sposata circa 4 anni fa con Tiziano Panicci ed i due hanno avuto una figlia nata nel 2021 di nome Jolie.