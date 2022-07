Gigi D’Alessio senza mezzi termini su Denise: “Vi svelo cosa mi ha regalato”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio in questi giorni ha voluto parlare ancora una volta della sua vita privata e della sua compagna Denise Esposito, raccontando l’amore per lei.

Gigi D’Alessio è un noto cantante e cantautore, il quale in questi anni è stato anche al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita privata. Il cantautore pare che dopo un matrimonio finito con Carmela Barbato, abbia avuto una relazione con la nota cantante di Sora, Anna Tatangelo. Una volta archiviata questa relazione, dopo oltre 15 anni, adesso Gigi sta insieme ad una giovane donna di nome Denise che ha reso il cantautore padre per la quinta volta.

Gigi D’Alessio, la sua famiglia allargata

Ebbene si, Gigi ha avuto cinque figli da tre donne diverse. Claudio è il primogenito, ha 35 anni ed è nato dalla storia con Carmela, così come Ilaria che di anni ne ha 30 e Luca, che abbiamo conosciuto ad Amici con il pseudonimo LDA. Dalla relazione con Anna è poi nato Andrea che oggi ha 12 anni. Il quinto figlio si chiama invece Francesco ed è nato lo scorso mese di gennaio, avuto dalla relazione con Denise Esposito. Proprio in questi giorni pare che Gigi abbia voluto parlare dell’amore per Denise, la sua compagna.

La nuova compagna di Gigi, Denise Esposito

La famiglia di Gigi è sicuramente un classico esempio di famiglia allargata ma pare che tutti vadano d’amore e d’accordo. Molto spesso appaiono insieme su Instagram e sembra che tutti vadano molto d’accordo. Anche Denise sembra avere un feeling speciale con i figli del suo compagno. L’ultima storia di Denise su Instagram pare abbia in qualche modo confermato questa speciale unione della famiglia D’Alessio. Denise ha preso parte al concerto di Gigi a Napoli per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Quando LDA è salito sul palco per duettare con lui, Denise avrebbe immortalato questa scena postando una storia su Instagram, aggiungendo anche un cuore blu.

Il cantautore racconta l’amore per Denise

Gigi sembra essere molto felice al fianco della sua compagna e lo ha sottolineato in diverse occasioni. In occasione del concerto che si è tenuto nei giorni scorsi a Napoli, Gigi ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, dicendo di Denise “Mi ha regalato la felicità”.