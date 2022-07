Gianluca Grignani diretto su Fiorello: “Al Festival di Sanremo mi disse cose che non posso riferire”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianluca Grignani ha raccontato la sua verità sulla partecipazione al Festival di Sanremo, per la serata delle cover insieme ad Irama. La confessione del cantante.

Il noto cantante è Gianluca Grignani sembra essere tornato a parlare della sua carriera e nello specifico pare che abbia raccontato qualche aneddoto specifico ad alcuni momenti. Sicuramente la sua vita è stata piuttosto tormentata e Gianluca ha dovuto fare i conti con diversi problemi a livello personale e non solo. Ha trovato però sempre la forza di riscattarsi e dopo tanto tempo è tornato e lo ha fatto nel migliore dei modi lo scorso mese di febbraio quando ha preso parte al Festival di Sanremo 2022 al fianco di Irama.I due hanno duettato nella serata delle cover, ma questa esibizione di Gianluca pare che abbia fatto parecchio discutere. In molti sembra che abbiano commentato e criticato anche il modo in cui il rocker si è presentato sul tanto prestigioso e palco dell’Ariston di Sanremo. Soltanto a distanza di qualche mese Gianluca ha voluto dire la sua e raccontare la verità.

Gianluca Grignani racconta cosa è avvenuto poco prima di salire sul palco dell’Ariston a febbraio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Gianluca Grignani è stato per tanto tempo lontano dal mondo dello spettacolo e della musica ed è tornato lo scorso febbraio quando è salito sul palco dell’Ariston insieme ad Irama. In quell’occasione però sembra che in tanti abbiano notato un atteggiamento piuttosto particolare di Gianluca e per questo il cantante sarebbe finito al centro delle ennesime critiche e polemiche. A distanza di qualche tempo però è stato lo stesso Gianluca a spiegare che cosa effettivamente sia accaduto e quindi la verità.“Hanno detto che ero gonfio: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce. Alla fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io. Per me non esistono regole quando si sale sul palco”. Questo quanto dichiarato dal cantante che ha voluto quindi dire la sua verità circa quanto accaduto lo scorso febbraio.

L’aneddoto sulla finale del Festivalbar 95

Poi nel corso di una intervista recente ha voluto anche raccontare un aneddoto relativo alla finale del Festivalbar 95. Pare che in quell’occasione il cantante ebbe un problema e fini per litigare con il pubblico e non solo ma anche con il cameraman tanto da decidere di andare via.“Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello (in gara con un remix di Un mondo d’amore, ndr) nel backstage mi aveva provocato, dicendomi cose che non posso riferire. Corsi sul palco. Mi introdussero dicendo le solite sciocchezze. Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare. Scoprii invece che c’era il playback. Mi infuriai”.

Cosa fare Gianluca in caso di invito da parte di Amadeus?

Poi ad un certo punto dell’intervista pare che il giornalista io abbia chiesto se volesse prendere parte al prossimo festival di Sanremo e come reagirebbe ad un possibile invito da parte di Amadeus.“Se Amadeus mi ha invitato anche al prossimo Sanremo? “Non ancora. Se mi chiedesse di farlo da ospite, ci andrei. In gara no”.