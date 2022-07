Alessandra Amoroso di nuovo nella bufera, ad una fan dice: “Ti do una cellularata in faccia”, il web non perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Scambio di battute al veleno tra Alessandra Amoroso e un fan al Battiti live. E’ scoppiata una polemica molto accesa. Sui social non si fa altro che parlare di questo.

Alessandra Amoroso è di certo una delle più importanti cantanti italiane la quale sicuramente ha avuto un successo strepitoso dal momento in cui ha preso parte ad una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. In tutti questi anni è stata presente sulla scena musicale italiana ed ha avuto modo di conquistare gran parte del pubblico che la segue sempre con tanto affitto. Ad ogni modo, Alessandra è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita privata. In questi giorni la cantante Salentina pare che sia finita al centro di una vera e propria polemica per via di uno scambio di vedute anche piuttosto importanti con una sua fan. Il tutto sarebbe accaduto durante Battiti Live e nello specifico durante la puntata registrata a Bari. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Alessandra Amoroso finisce al centro delle critiche dopo il concerto di Battiti live

Alessandra Amoroso nei giorni scorsi pare che sia stata protagonista di uno scambio di vedute piuttosto dura con una fan durante il concerto di Battiti Live a Bari. Inevitabilmente questo video pare che sia finito sul web e tanti sono stati coloro che hanno commentato. In questo video si sente un uomo che rivolgendosi alla cantante pare gli abbia fatto una richiesta. “Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme?“. Questa la domanda, alla quale Alessandra sembra abbia risposto prontamente dicendo “Ora me la faccia con lei calma! Tu sei con lei? Perchè se mi richiedi una foto di do una cellularata in faccia”. Queste le parole di Alessandra, il cui tono pare fosse piuttosto scherzoso ma il fan non avrebbe affatto capito.

Scambio di battute sui social, un fan accusa la cantante

“Nega sempre foto e autografi! Sono rimasto deluso dal suo comportamento“. Queste le parole del fan che ha così dato adito ad una polemica. Dopo che il video è finito sui social, non sono mancati i messaggi di coloro che presenti allo stesso evento hanno smentito categoricamente dicendo che Alessandra ha fatto foto e video con tutti. “Ragazzi io c’ero stava scherzando la foto l’ha fatta con tutti”. L’uomo a quel punto avrebbe risposto a questi commenti dicendo “Assolutamente no, c’ero anche io ovviamente e il video l’ho fatto io”.

La spiegazione di Alessandra a quanto accaduto

Alessandra in merito alle critiche sorte pare abbia detto la sua.“Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo.Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti.Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo.Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.