Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, botta e risposta sui social, è scoppiata la pace

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli hanno smesso di farsi la guerra finalmente. Adesso tra i due è tregua. Ma cosa è accaduto?

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, finalmente è arrivata una tregua dopo che si sono fatti la guerra per tanto tempo. Entrambi sono due noti personaggi del mondo dello spettacolo e sono stati anche protagonisti delle web in diverse occasioni. Il pubblico ormai si è abituato ai loro post piuttosto duri e provocatori ed alle discussioni che spesso portano avanti. In passato sono stati protagonisti di scontri piuttosto accesi che li hanno visti anche contrapposti l’uno dalla parte dell’altro. Zorzi ha deciso di porre una tregua almeno per il momento e pare che in questi giorni abbia voluto difendere proprio la nota giornalista dalle accuse ricevute. Ma per quale motivo?

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, è tregua finalmente

Tommaso Zorzi pare che abbia difeso in questi ultimi giorni proprio lei, Selvaggia Lucarelli la nota giornalista. Pare che quest’ultima nei giorni scorsi abbia esposto il suo pensiero circa le proteste avanzate dai tassisti in tutta Italia in questi giorni. Questi pare che stiano protestando ormai da giorni contro il Governo e pare che chiedano a Mario Draghi di poter cancellare l’articolo 10 del DDL Concorrenza. Questo sostanzialmente non fa altro che dare una delega al Governo che può decidere in qualsiasi momento di dare spazio a un competitor, uno tra tutti Uber.

Sulla protesta dei taxi interviene la giornalista

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la prima Selvaggia pare che si sia scagliata proprio contro questa categoria. “Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato“. Queste sue parole pare che abbiano scatenato letteralmente la rabbia dei tassisti in Italia tanto che sia a Roma che a Napoli, in molti che hanno rappresentato questa categoria hanno riservato alla Lucarelli dei cori davvero vergognosi. E’ stato proprio in questa circostanza che a dire la sua è stato lui, Tommaso Zorzi il quale si è detto molto vicino alla Lucarelli.

Il post di Tommaso Zorzi che appoggia la Lucarelli e viceversa

“Sono inc….o nero. Pare che si stia cercando un compromesso su questo DDL sulle liberalizzazioni, il che vuol dire senza essere il Divino Otelma già vi dico ora non si liberalizzerà niente. Perché va sempre così in Italia. […] Vanno giù a dire che Selvaggia Lucarelli è una tr…., questa roba in Italia paga, funziona. Vai lì fai il bulletto, ti fai valere, fai sciopero ottieni quello che vuoi. Ma io veramente vivo in un paese così? E per quanto non mi stia simpatica Selvaggia Lucarelli che anche più volte in passato mi ha attaccato io difenderò sempre il diritto di Selvaggia Lucarelli di non essere chiamata una tr…a. Perché questo non solo è un suo diritto è anche un mio diritto, vivere in un paese in cui queste cose vengono punite.” Dopo il post di Tommaso, la Lucarelli pare che lo abbia citato dicendo “Tommaso Zorzi nelle sue stories sta dicendo cose molto giuste e coraggiose sui tassisti, bravo!”.