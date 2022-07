Fedez, la sua beneficenza non si ferma, il bellissimo gesto

0 SHARES Condividi Tweet

Beneficenza ancora per i deboli da parte di Fedez il quale consegna un assegno da 400 mila euro all’associazione TOG.

Fedez continua ad essere un grande cantante ma anche uno che da sempre ha pensato alla beneficenza. Di opere buone ne ha fatte veramente tante nel corso della sua carriera e della sua vita e chi lo segue sa bene che si è adoperato sempre per i più deboli. In tutti questi anni insieme anche alla moglie Chiara Ferragni ha portato avanti diverse battaglie sociali anche molto importanti.

Fedez, ancora beneficenza verso l’associazione TOG

Non è stato soltanto spettatore ma soprattutto ha portato avanti nelle idee molto funzionali e molto importanti in ambito sociale, sempre e solo una rivolte ai più bisognosi. Oggi Fedez sembra aver dimostrato una grande forza e anche tanta solidarietà perché ha deciso di consegnare una quota molto importante all’associazione Tog. Nello specifico il noto rapper ha consegnato circa 400 mila euro all’associazione in questione con cui collabora ormai da diversi anni. Per chi non lo sapesse si tratta di un’associazione dedita alla riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche molto gravi.

Love Mi e altri progetti di beneficenza

Questa somma davvero molto importante è stata raccolta anche durante il progetto Love Mi, ovvero il concerto che è andato in scena lo scorso mese di giugno al quale hanno preso parte divertirti artisti. Sono stati anche ricavati dei soldi dalla fondazione Fedez dal mese di dicembre fino ad oggi. Ma Fedez ha anche devoluto il ricavato del suo ultimo album ovvero quello intitolato Disumano. Soltanto con il concerto che si è tenuto a Milano in Piazza Duomo a Fedez è riuscito raccogliere oltre 130 mila euro che saranno proprio devoluti in beneficenza. Da sempre il noto rapper insieme alla moglie porta avanti delle opere di cui si fa portatore.

Fedez consegna un assegno da 400 mila euro all’associazione TOG

Anche in questi ultimi giorni ha voluto condividere con il suo pubblico la consegna dell’assegno firmato proprio da 400 mila euro e in questa foto è apparso circondato da bambini e bambine di TOG.“Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di TOG per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrà donato interamente alla loro struttura. Somma che siamo riusciti a raccogliere da Dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione. Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la Fondazione Fedez”. Queste le parole di Fedez a corredo della foto.