Antonella Fiordelisi dimagrita rivela: “Quanti chili ho perso e come ho fatto”

Antonella Fiordelisi ha sfoggiato in questi giorni un fisico davvero da urlo. Pare che abbia perso diversi chili e sui social ha spiegato come.

Antonella Fiordelisi in questi ultimi giorni è tornata sui social e pare che abbia mostrato un fisico davvero da paura. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ovvero il pupo de La pupa e il secchione sembra essere riapparsa su Instagram dopo un po’ di tempo di assenza e la trasformazione del suo fisico è stata proprio sotto gli occhi di tutti. Ovviamente è stato un lavoro davvero molto importante che le sarà costato sicuramente tanto impegno e anche molta Costanza. Ad ogni modo, Antonella sui social ha risposto in questi giorni ad alcune curiosità e domande poste dai suoi follower e lo ha fatto con la massima sincerità. In molti sembra che le abbiano chiesto quale fosse il suo segreto di bellezza e la Fiordelisi ha risposto con la massima sincerità.

Antonella Fiordelisi appare sui social più magra e più bella che mai

Antonella Fiordelisi e una influencer la quale un po’ di tempo fa è stata fidanzata con Francesco Chiofalo. Pare che in questi ultimi giorni la donna sia apparsa sui social network e si sia mostrata diversa rispetto a poco tempo fa. Effettivamente è sembrata più magra, non che prima fosse in carne ma sicuramente oggi ha un fisico ancora più asciutto ma tonico. Ha sfoggiato quindi delle curve totalmente da urlo e proprio su Instagram ha voluto spiegare qual è il segreto della sua bellezza.

Il segreto della sua bellezza

Attraverso il box domande l’influencer ha spiegato di aver perso circa 6 kg rispetto a qualche tempo fa grazie soprattutto ad alcuni allenamenti che ha svolto per circa due o tre volte alla settimana. La giovane ha anche confessato di essersi sottoposta ad alcuni massaggi in alcuni punti specifici del suo corpo e di aver totalmente eliminato i dolci dalla sua alimentazione.“Non mi sono pesata però sicuramente pesavo 65 kg e sono alta 1 metro e ottanta, adesso secondo me sarò un 59, massimo”. Questo quanto specificato dalla nota influencer che ha così condiviso anche questo aspetto della sua vita privata con i suoi follower. Inevitabilmente sono arrivati tanti complimenti per lei ma non sono mancate anche le critiche. “Stava meglio prima”, avrebbe scritto qualcuno.

Antonella si è rifatta il seno? La sua misteriosa risposta

“Sicuramente c’era più sostanza sui fianchi. Ma non ho detto che stavo male, infatti. Mi piaccio sempre, ciao“. Queste invece le sue parole nel rispondere ad alcune critiche ricevute. Qualcuno pare che le abbia anche chiesto se si è rifatta il seno e in questo caso la Fiordelisi non ha risposto ma ha fatto una smorfia Il tutto accompagnato dalla canzone di Marco Mengoni intitolata No Stress.