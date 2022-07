Flora Canto frecciata velenosa contro Sonia Bruganelli che viaggia con l’aereo privato: “Coi soldi di Paolo “

0 SHARES Condividi Tweet

Flora Canto difende pubblicamente Sonia Bruganelli dopo le critiche sorte in questi giorni quando la moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato di preferire viaggiare solo con l’aero privato.

Nei giorni scorsi hanno fatto parecchio discutere alcune parole dichiarate da Sonia Bruganelli la quale pare che abbia parlato del fatto che preferisce viaggiare con l’aereo privato, spiegando anche i motivi. Non è di certo la prima volta che Sonia utilizza un aereo privato per i suoi spostamenti e già in passato pare che sia finita al centro delle critiche proprio per questo motivo. In molti pare che l’abbiano da sempre accusata di ostentare la sua ricchezza ed anche in questo caso è avvenuta la stessa cosa. A commentare ed a prendere in parte le sue difese, sembra che ci abbia pensato Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Sonia Bruganelli e la decisione di viaggiare con l’aereo privato che fa tanto discutere

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che nei giorni scorsi Sonia Bruganelli abbia sottolineato il fatto di preferire viaggiare con l’aereo privato piuttosto che dover fare i conti con ritardi ed anche voli cancellati. E’ intervenuta sull’argomento anche Flora Canto, la nota attrice e moglie di Enrico Brignano la quale sembra aver preso le difese di Sonia.

Il messaggio di Sonia apparso sui social

“Giuro che prima o poi la smetto, ma per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. Questo il messaggio che qualche giorno fa Sonia, che tra l’altro è stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello vip, ha postato sui social. “Fa benissimo”, avrebbe scritto Flora, facendo intendere di essere perfettamente d’accordo con la Bruganelli.

Flora Canto su Sonia esprime il suo pensiero

Ed infatti, la compagna di Enrico avrebbe aggiunto dell’altro “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi“. Queste le parole di Flora che hanno fatto anche tanto sorridere. Tra l’altro la stessa Flora nei giorni scorsi pare che abbia dovuto fare i conti con un inconveniente legato proprio ad un viaggio in aereo. L’ex tronista infatti, si era scagliata contro la compagnia aerea Wizzair.