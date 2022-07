Grande fratello vip, Orietta Berti senza mezzi termini: “Con la Bruganelli non andrò sempre daccordo”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti sarà la prossima opinionista del Grande fratello vip. La cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha spiegato cosa l’ha spinta a dire di si ad Alfonso Signorini.

È da qualche settimana che si comincia a parlare della prossima edizione del Grande Fratello vip che dovrebbe prendere il via il prossimo mese di settembre. Ebbene, sembra che nei giorni scorsi sia stata confermata la presenza di Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo. Inoltre, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia confermato la presenza di Orietta Berti al posto di Adriana Volpe e dunque la cantante siederà al fianco della moglie di Paolo Bonolis. Una volta diffusa la notizia sembra che in tanti siano rimasti piuttosto esterrefatti da questa scelta. A distanza di poco tempo a parlare è stata proprio la stessa Orietta che ha voluto svelare il motivo per cui ha deciso di accettare questa avventura.

Grande fratello vip, confermate Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste

Come abbiamo già visto il prossimo mese di settembre partirà la nuova edizione di del Grande Fratello vip. Tante le novità a cominciare dalla partecipazione di Orietta Berti come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Sull’attuale numero di Chi pare che la nota cantante abbia voluto raccontare le motivazioni che l’hanno spinta a dire di sì alla proposta avanzata proprio da Alfonso Signorini.

La cantante spiega cosa l’ha portata ad accettare l’offerta

“Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”. Queste le parole di Orietta Berti che ha anche parlato della sua compagna di avventura ovvero Sonia Bruganelli che sappiamo bene lo scorso anno aveva avuto diversi problemi con la sua collega di poltrona. “Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo”. Questo ancora quanto aggiunto.

Orietta parla del Covid

Sempre nel corso dell’ intervista poi la cantante ha parlato nel suo privato e nello specifico del covid e di come sia lei che il marito hanno superato questo dramma.“Quando siamo stati contagiati [era il 2020, ndr] volevano portarci in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto”, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme”. Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi””.