Federica Panicucci lascia tutti senza parole: “Mi sono presa una pausa”

Federica Panicucci è stata lontana dal web per qualche giorno e la sua assenza ha fatto tanto preoccupare i suoi fan. Adesso a distanza di giorni la conduttrice ha spiegato cosa è accaduto.

La nota conduttrice Federica Panicucci pare che sia stata assente dal web per qualche giorno e sembrerebbe che solo nelle scorse ore abbia spiegato che cosa le è accaduto. Sostanzialmente non è successo niente di importante, semplicemente Federica ha fatto un viaggio alle Maldive insieme alla sua famiglia. La sua assenza però ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan che pensavano potesse essere accaduto qualcosa. Ebbene, la conduttrice nelle scorse ore ha pare che abbia voluto parlare ai suoi follower attraverso delle Instagram Stories e spiegando dunque che cosa l’ha portata a stare lontano dal web per alcuni giorni.

Federica Panicucci lontana dal web per diversi giorni, cosa le è accaduto?

Federica Panicucci è stata parecchio assente dal web per alcuni giorni e questo suo silenzio ha fatto insospettire i suoi follower. In realtà nonostante in molti si siano preoccupati per lei pare che la conduttrice fosse semplicemente andata in vacanza. Adesso a parlare è stata proprio la stessa attraverso delle Instagram Stories spiegando quindi i motivi che l’hanno portata a stare lontano dal web per qualche giorno.

La conduttrice spiega i motivi del suo silenzio

“Volevo farvi un saluto perchè è un po’ che non sono qua su Instagram perchè sono in vacanza e quindi mi sono presa una pausa un po’ da tutto”. Con queste parole la conduttrice così ha tranquillizzato tutti i suoi fan aggiungendo anche che al momento si troverebbe a Forte dei Marmi insieme ad alcune amiche. Pare che attraverso questo post la conduttrice abbia voluto anche ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lei e che le hanno mandato dei messaggi e lasciato dei commenti.

Federica continua le sue vacanze, dopo le Maldive ora è a Forte dei Marmi

Insomma, dopo una stagione piuttosto pesante a livello lavorativo e professionale sembrerebbe che Federica abbia deciso di prendersi qualche giorno per sé stessa e soprattutto fare un viaggio da sogno alle Maldive. È stata così assente per qualche giorno dal web e soltanto ora che è tornata ha voluto aggiornare tutti i suoi fan. Adesso come abbiamo già visto si troverebbe a Forte dei Marmi dove sta continuando le tue vacanze.