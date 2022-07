Clio Make up in vacanza con le figlie e la tata e sul web esplode la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Clio Make up, l’esperta di bellezza più conosciuta in Italia ma non solo, è finita al centro di una bufera. Non condivisa l’idea di portare in vacanza anche la tata. Polemica sui social.

Clio MakeUp la conosciamo tutti ormai da tanto tempo per essere una delle influencer più seguite di sempre. È un’ esperta di bellezza ed è stata sicuramente una grande scoperta per molte donne tanti anni fa che hanno iniziato a seguirla su YouTube e poi anche in televisione. Il suo vero nome è Clio Zammatteo ma è conosciuta da tutti semplicemente come Clio MakeUp. Ebbene, nonostante sia un personaggio molto amato nelle ultime ore Clio MakeUp pare sia finita al centro di una vera e propria polemica. Pare che a far scoppiare questa bufera, sia stato il modo in cui Clio ha deciso di gestire le figlie Grace e Joy. Nello specifico pare che una decisione presa da Clio makeup non abbia convinto i suoi fan che si sono rivoltati contro di lei. Ma che cosa è accaduto nel dettaglio?

Clio Make up finisce al centro della bufera

Clio MakeUp nelle ultime ore è finita al centro di una vera e propria polemica per il modo in cui ha deciso di gestire le figlie durante la vacanza. Sembra che siano state diverse a criticare Clio e la sua scelta di portare con sé in vacanza una collaboratrice domestica per basare per lo più alle figlie. Molti hanno riservato a Clio delle parole davvero molto dure ed anche dei giudizi talvolta anche inappropriati.“

Dopo le critiche Clio spiega le sue ragioni

Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici. Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella”. Sono state queste le parole riferite da Clio Zammatteo riguardo la decisione di aver portato con sé la Tata in vacanza la stessa che in genere l’aiuta in casa con le figlie Grace e Joy.

Lo sfogo dell’esperta di bellezza

“Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me. Da quando sono diventata mamma mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di ma. Chi ha la babysitter è una mamma di ma, chi non ce l’ha è un’eroina. Piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!”. Questo ancora lo sfogo di Clio MakeUp che ovviamente non ha potuto che trovare anche l’apprezzamento di diverse sue sostenitrici che hanno capito quale fosse il suo punto di vista. Attualmente Clio si trova in vacanza in montagna ed esattamente in Val di Fassa a Canazei una località molto nota delle Dolomiti.