Elisa Isoardi: “La domenica mi scontrerò con Mara Venier” e poi dice cosa pensa di lei

Elisa Isoardi ha fatto delle confessioni molto importanti sulla sua vita privata, facendo intendere di avere qualcuno nel suo cuore. Chi è il misterioso fidanzato?

Elisa Isoardi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana la quale per diverso tempo è stata al timone di uno dei programmi più amati di Rai 1. Stiamo parlando delle programma la Prova del Cuoco dove di fatto è subentrata sostituendo Antonella Clerici. Circa 2 anni fa il programma però è stato sospeso dall’azienda ed Elisa improvvisamente si è ritrovata senza alcun programma televisivo. Ad ogni modo, è stata comunque ospite in diverse trasmissioni televisive, ha partecipato anche a Talent come Ballando con le stelle e poi ancora è stata una naufraga dell’Isola dei famosi. In questi ultimi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante al Magazine Gente parlando del suo futuro professionale ed ancora della sua vita privata. Ma cosa ha riferito nello specifico Elisa Isoardi?

Elisa Isoardi concentrata sul lavoro ma anche il suo cuore sorride

Elisa Isoardi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Gente parlando della sua vita privata così come anche dei suoi nuovi progetti. Nello specifico parlando del suo intimo e privato pare che abbia rivelato di essere serena dal punto di vista sentimentale nonostante comunque sia single. La conduttrice ha aggiunto di credere comunque nell’amore ma di non inseguirlo, ovvero di pensare che quando sarà il momento verrà da se. “Il cuore sorride? Pure!”. Ha così risposto Elisa alla domanda posta dal giornalista.

Nuovo fidanzato per la conduttrice?

“Ho raggiunto la consapevolezza di che una donna per stare bene non deve per forza realizzarsi attraverso l’amore, un compagno. Sono single e sono serena. Desidero innamorarmi, certo, ma non rincorro l’amore, aspetto che accada, aspetto la persona giusta”. Queste ancora le sue parole.

Nuovo programma televisivo per Elisa

Insomma, sembra proprio che Elisa si sia concentrata sul lavoro e su se stessa ed infatti è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma intitolato Vorrei dirti che. Questo debutterà ufficialmente l’ 11 settembre su Rai2 e dovrà sicuramente scontrarsi con due mostri della tv italiana come Mara Venier con Domenica in e Maria De Filippi con Amici. “Timori ce ne sono sempre ogni volta che affronto nuove sfide. Sono stretta tra leoni e mostri sacri. Domenica In è un pilastro e Mara Venier la regina indiscussa per questo voglio entrare in punta di piedi, facendo tesoro della mia esperienza in tv.” Queste infine le parole dichiarate