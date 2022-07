Barbara D’Urso, una collega senza mezzi termini: “Mi ispiro a lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è stata accusata di fare TV trash e non è di certo la prima volta. Una collega pare che abbia approfittato e alimentato questa polemica.

Non è di certo la prima volta che Barbara D’Urso finisce al centro della polemica e delle critiche. In questi ultimi tempi però sembrerebbe che una showgirl abbia in qualche modo alimentato queste polemiche. Ebbene, sembra proprio che in questi ultimi tempi Flavia Vento abbia rilasciato un’intervista al settimanale Vero parlando anche di Barbara D’Urso oltre che della sua vita e dei suoi progetti futuri. Sappiamo bene che Flavia ha preso parte al reality La pupa e il secchione dove però è rimasta soltanto per poche ore. Il programma in questione è stato condotto proprio da Barbara D’Urso e nel corso di questa ultima intervista pare che abbia tanto parlato di questo. Sappiamo bene che la conduttrice partenopea in diverse occasioni è stata accusata di fare tv trash e pare che Flavia abbia voluto puntare proprio su questo aspetto dicendo la sua. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la Vento?

Flavia Vento su Barbara D’Urso, il suo parere sulla tv trash

Flavia Vento in questi ultimi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al Magazine Vero parlando della sua vita, di quelli che sono i suoi progetti futuri ed anche dell’ultima esperienza fatta a La pupa e il secchione. Pare che nel corso della chiacchierata Flavia abbia comunque parlato anche di Barbara D’Urso e del fatto che quest’ultima sia stata accusata in diverse occasioni di fare TV Trash. A quel punto la showgirl sembra che abbia colto la palla al balzo per dire la sua su questa vicenda. Sostanzialmente però Flavia, sembra non abbia detto molto al riguardo ma soltanto

“Tesoro, il trash è l’Italia! Il trash siamo noi…”.

Le parole su Barbara

Successivamente poi la showgirl nel corso di un’intervista rilasciata a Vero pare che non abbia potuto fare altro che confessare di avere parecchia stima nei confronti di Barbara D’Urso che sicuramente conosce molto bene visto che ha preso parte a tante sue trasmissioni come opinionista.“A quale donna del mondo dello spettacolo mi ispiro? Ovviamente a Barbara d’Urso…E’ una donna in gamba…Di cuore…”.

Perchè Flavia lascia sempre prima i reality

Queste parole sicuramente faranno molto piacere a Barbara D’Urso che l’ha voluta fortemente al suo fianco durante l’ultima trasmissione da lei condotta. Sembra che nel corso della stessa intervista abbia voluto poi chiarire i motivi che la portano a ritirarsi sempre prima, ogni qualvolta decide di partecipare ad un reality show.“I reality show sono tosti…Ti strappano dalle tue abitudini, ed io sono molto abitudinaria…Questo purtroppo non gioca a mio favore…”. Queste le parole di Flavia.