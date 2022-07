Gregoraci e Morise, tensione alle stelle, con chi sta uscndo la Gregoraci

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise, è tensione tra le due conduttrici. Ci sarebbe un terzo incomodo tra loro, che non sarebbe Flavio Briatore ma solo Giulio Fratini.

Sembra proprio che negli ultimi giorni ci sia stata parecchia tensione tra due conduttrici italiane. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise. Le due effettivamente non hanno nulla in comune, eppure sembrerebbe che in questi giorni la tensione sia stata parecchio alta. Si dice che tra le due ci sia però un terzo incomodo e sarebbe proprio Flavio Briatore, o almeno così si dice. Nei giorni scorsi sembra si sia diffuso un gossip che è stato pubblicato da Dagospia secondo cui la conduttrice Elisabetta Gregoracci pare non abbia fatto gradito all’ultima fotografia che è stata pubblicata da Daniela Santanchè e che la ritrae proprio insieme a Roberta Morise. Quest’ultima sarebbe stata ospite del locale Twiga di Flavio Briatore e proprio della Santanchè. Ma per quale motivo Elisabetta Gregoracci ha reagito in questo modo?

Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise, è tensione tra le due

È da un po’ di tempo che si vocifera che tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise ci sia un po’ di maretta. In realtà si parla di un terzo incomodo tra le due. Come abbiamo già visto, qualche giorno fa Daniela Santanchè avrebbe pubblicato una fotografia che la ritrae proprio insieme a Roberta Morise e le due si troverebbero al famoso locale di Flavio Briatore ovvero il Twiga.

Elisabetta gelosa di Roberta per via di Flavio Briatore?

Elisabetta pare che non abbia visto di buon occhio questa fotografia ed in molti hanno pensato che si possa trattare di gelosia nei confronti di Flavio Briatore che è il suo ex marito e dal quale ormai si è separata tanti anni fa.

Il terzo incomodo tra le due è Giulio Fratini

Sostanzialmente però è stato appurato che questa volta la gelosia non c’entri proprio nulla. Il motivo di questa tensione sarebbe da addebitare a Giulio Fratini ovvero l’ex fidanzato di Roberta. Sembrerebbe che il giovane sia stato paparazzato insieme ad Elisabetta Gregoraci proprio nei giorni scorsi in un famoso locale. Anche al Twiga Elisabetta avrebbe trascorso diverse serate in compagnia di questo Giulio. Non si sa se ci sia soltanto un amicizia o qualcosa di più ma il fatto che Elisabetta non nutra simpatia nei confronti di Roberta la dice lunga su questa storia.