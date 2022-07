Ilary Blasi e Francesco Totti, Alvin rompe il silenzio dopo essere stato tirato in ballo

0 SHARES Condividi Tweet

L’inviato dell’Isola dei famosi ha finalmente rotto il silenzio. In molti parlano di un possibile coinvolgimento di Alvin nella separazione tra Francesco e Ilary. Cosa ha rivelato?

E’ da qualche giorno che si parla di un possibile coinvolgimento di Alvin nella relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nei giorni scorsi pare che già si fosse avanzata questa ipotesi che ha dell’incredibile. L’inviato dell’Isola dei famosi non avrebbe mai parlato di questa vicenda proprio per il legame che lo legherebbe ad Ilary Blasi. Adesso, è stato il conduttore che ha rotto il silenzio dicendo che queste saranno le sue prime e uniche parole pronunciate su questa vicenda. Cerchiamo di fare chiarezza e capire quali sono state le sue parole.

Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, spunta il nome di Alvin

Si continua a parlare di questa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e adesso sarebbe spuntato il nome di Alvin che potrebbe avere un coinvolgimento nella separazione tra i due. Alvin in questi mesi ha scelto la via del silenzio e dalla sua bocca non è mai trapelato nulla su questa crisi tra Ilary e Francesco con conseguente separazione.

Coinvolgimento di Alvin nella separazione tra Ilary e Francesco, le indiscrezioni

Per questo sono in tanti a pensare che Alvin possa avere un coinvolgimento diretto in questa separazione.“Aveva ragione Francesco, sei unica”. Queste le parole pronunciate un pò di tempo fa da Alvin che hanno subito dato il via a diverse teorie relative ad un possibile coinvolgimento emotivo tra l’inviato dell’Isola e la conduttrice. Queste parole pare fossero state pronunciate da Alvin nel corso dell’ultima puntata del reality.

Alvin rompe il silenzio e commenta per la prima e forse ultima volta la situazione

Alvin in realtà in tutti questi mesi non ha fatto altro che dare conforto ad Ilary. La verità è che Alvin non ha mai parlato semplicemente per rispetto ed in virtù del legame di amicizia che lo lega ad Ilary. Qualche giorno fa, Dagospia pare che abbia detto “perchè l’amico e collega di agenzia della ex signora Totti è stato attenzionato dalla stampa meneghina”. Dopo diverse insinuazioni, ecco arrivato il commento di Alvin. “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece mobilità l’uomo”.