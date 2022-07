Chiara Ferragni racconta un suo difetto e il web la applaude

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni racconta ai suoi follower i suoi difetti e lo fa pubblicando un video Tik Tok. Pare che abbia un vizio, come rubare accappatoi in hotel.

Chiara Ferragni è una nota imprenditrice digitale la quale ha conquistato il mondo intero tanto che sul web vanta oltre 5 milioni di followers. Chiara ed il marito sono una delle coppie più amate di sempre. I video della coppia sono sempre visualizzati da milioni di followers che lasciano commenti positivi e interazioni. Chiara insieme al marito sono molto amati e spesso e volentieri lanciano dei veri trend ed anche challenge che hanno fatto letteralmente impazzire i loro followers. Ad ogni modo, Chiara non si prende mai troppo sul serio e spesso sta al gioco, come possiamo vedere dai video diffusi dallo stesso Fedez di tanto in tanto sul suo profilo social. Lo stesso rapper sembra che abbia scherzato in diverse occasioni su quelli che sono i suoi difetti e di questo ne ha parlato in diverse occasioni, non nascondendo nulla. Nelle scorse ore sembra che Chiara abbia pubblicato un video dove ha rivelato ai suoi follower un suo vizio.

Chiara Ferragni non nasconde quelli che sono i suoi più grandi difetti

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social network, dove spesso e volentieri parla del suo intimo e privato, senza nascondere nulla. Ebbene, pare che nelle scorse ore abbia condiviso un post dove in play-back dice “This is so cringe” davanti alla scritta “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir”. Ebbene, Chiara pare che volesse in qualche modo far capire di essere contrariata e di non approvare questo gesto, poi avvicinandosi però alla telecamera avrebbe detto “Guilty”, ovvero “colpevole” con tanto di sorrisetto,.

Qual è il vizio della nota imprenditrice più famosa al mondo?

Insomma, pare che il vizietto di Chiara sia proprio questo, ovvero “rubare” gli accappatoi degli hotel che è solita frequentare. Sappiamo bene che la Ferragni frequenta gli alberghi più lussuosi e prestigiosi al mondo e pare che non riesca proprio a non portare con se l’accappatoio che danno in dotazione.

I commenti degli utenti social tutti pro Chiara

In tanti sembra che non abbiano criticato Chiara per questo gesto, anzi in molti avrebbero detto “Se lo fa Chiara posso farlo anche io“. Questo quanto scritto da un utente e poi ancora “Grande Chiara abbiano una cosa in comune”. Poi un altro utente avrebbe ancora scritto “Pov: potresti comprarti l’intero hotel e prendi l’accappatoio ahahhaha adoro”.