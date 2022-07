Gf vip, Giorgio Mastrota diretto con Alfonso Signorini: “Non vado e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip, il conduttore ha ricevuto un altro no da parte di un noto conduttore televisivo. Giorgio Mastrota sarebbe stato contattato ma avrebbe risposto di no.

Si parla già della prossima edizione del Grande fratello vip e sembra che siano tante le indiscrezioni diffuse circa i nomi dei papabili concorrenti. Ebbene, pare che il noto reality di Canale 5 partirà tra poche settimane ed esattamente a settembre. E’ già tempo però di organizzare tutto e di pensare a coloro i quali prenderanno parte al reality, in termini di concorrenti. Sono state già ufficializzate le opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo la quale sarà affiancata da Orietti Berti. Parlando ancora del reality, pare che siano trapelate altre indiscrezioni. Si è parlato di Giorgio Mastrota come possibile gieffino. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Nuovo annunciando il suo prossimo matrimonio con Floribeth Guitierrez. Ma cosa ha dichiarato ancora in merito al Grande fratello vip?

Grande fratello vip, Giorgio Mastrota contattato dalla redazione

Giorgio Mastrota è stato associato in diverse occasioni al Grande fratello vip in questi giorni. Il conduttore ha rilasciato un’intervista al noto magazine Nuovo e pare che abbia raccontato di essere pronto a convolare a nozze con la sua compagna Floribeth Guitierrez. “Celebreremo le nozze in Valtellina entro Natale”, questo quanto dichiarato dal noto conduttore. Il giornalista sembra che ad un certo punto gli abbia chiesto se effettivamente gli è stato proposto di prendere parte al Grande fratello vip e Giorgio pare che abbia risposto con la massima trasparente.

Il conduttore ha detto di no ad Alfonso Signorini

“Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano neppure più…Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no…”. Queste le sue parole. Poi il conduttore nel corso della stessa intervista, pare che abbia svelato il motivo che lo ha portato a rifiutare la partecipazione al Gf vip. “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera…”, avrebbe ancora aggiunto il conduttore.

Perchè Mastrota ha preferito non prendere parte al Gf Vip?

Insomma, sulla base delle sue dichiarazioni sembra che sarà davvero impossibile vederlo il prossimo anno al Gf vip e Giorgio continuerà a fare le televendite così come siamo abituati a vederlo da tutta una vita. “Questo lavoro mi permette di avere continuità. Mi sembrerebbe una forzatura…Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre…”. Con queste parole Giorgio ha concluso la sua intervista.