Manuel Bortuzzo nella bufera: “Chi si crede di essere”

Manuel Bortuzzo ancora una volta al centro della bufera. Chiara accusa Manuel di aver usufruito di alcuni benefici e privilegi per la partecipazione al concerto di Ultimo. Lui la blocca e poi anche Veronica Satti.

Manuel Bortuzzo, ex gieffino continua ad essere al centro della polemica. In realtà, sin dalla sua partecipazione al reality sembra il nuotatore sia stato criticato per il suo atteggiamento tenuto in diverse circostanze, soprattutto con Lulù Selassiè, la gieffina con la quale ha avuto una storia d’amore. Ebbene, in queste ultime ore sembra che il gieffino sia finito al centro dell’ennesima polemica. Il tutto sarebbe nato in seguito alla sua partecipazione al concerto di Ultimo. Il nuotatore pare che sia stato accusato di aver avuto dei privilegi in questa circostanza, vista la sua posizione. Ad avanzare questa polemica, pare che sia stata Chiara, una giovane ragazza disabile nonché amministratrice della pagina Instagram Veneto Accessibility. Ma cosa ha dichiarato la giovane? Per quale motivo se l’è presa con Manuel?

Manuel Bortuzzo finisce al centro della polemica dopo la partecipazione al concerto di Ultimo

Manuel Bortuzzo pare che abbia preso parte al concerto di Ultimo che si è tenuto qualche giorno fa a Roma. Ebbene, in seguito alla partecipazione del giovane al concerto pare che Manuel sia finito al centro della bufera. Il motivo? Bortuzzo sembra che abbia preso parte al concerto usufruendo di alcuni privilegi di cui altri non possono usufruirne. A fare polemica è stata Chiara, una giovane disabile e amministratrice della pagina Instagram Veneto Accessibility.

La polemica avanzata da Chiara, Manuel avrebbe usufruito di alcuni privilegi

Chiara lamenta di essere stata addirittura bloccata dall’ex gieffino. Quello che Chiara si chiede è come abbia fatto Manuel, essendo disabile, a seguire il concerto da una vicinanza piuttosto ravvicinata visto che l’area dedicata ai disabili è distante dal palco.

Anche Veronica Satti si scaglia contro Manuel

Manuel però, sembra che sia stato anche criticato da Veronica Satti. Quest’ultima è una ex gieffina la quale si è detta indignata per l’accaduto. Dopo aver detto la sua opinione al riguardo, Manuel avrebbe bloccato anche lei. “Orgogliosamente bloccata da questo signore. Ma chi si crede di essere. Hai fatto il Gf (parlo per me che mai me la sono tirata, anzi stica..i, bella esperienza, sono grata, fine), mica un film a Hollywood e hai vinto un Academy. Caro coltiva l’umiltà e la gentilezza, non peccare di presunzione perché oggi hai pass per vedere Ultimo, domani non sei nessuno”. Queste le parole di Veronica.