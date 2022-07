Francesco Totti, chi lo conosce bene ha detto: “Vorrebbe Ilary al suo fianco”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti starebbe vivendo giorni di tormento dopo l’annuncio della separazione da Ilary. In molti pare che abbiano parlato di un possibile ritorno di fiamma e di un grande tormento di Totti. Cosa sta accadendo?

Nuova puntata sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la cui notizia sembra essere arrivata circa una decina di giorni fa. Ebbene, in Italia non si fa altro che parlare di questo e sono sempre di più coloro che non riescono a credere che effettivamente questa storia sia finita. I due si sono lasciati dopo oltre 20 di matrimonio e dopo aver messo al mondo tre figli, ovvero Christian, Chanel e Isabel. Ilary dopo la notizia della separazione è volata in Africa e nello specifico in Tanzania, insieme ai figli per raggiungere la sorella Silvia. Francesco Totti sarebbe invece rimasto in Italia e nello specifico a Roma.

Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi, si torna a parlare del loro rapporto

Mentre alcuni parlano di un Francesco ormai lontano da Ilary e intento a viversi la sua storia d’amore con Noemi Bocchi, dall’altra sembra che altri abbiano sottolineato come Francesco in realtà sia piuttosto malinconico e rabbioso. Starebbe vivendo così l’ex capitano della Roma un periodo lontano dai Ilary e dai suoi figli e pare che questa lontananza lo stia facendo riflettere parecchio. “Francesco Totti non si da pace”, ha svelato il settimanale Nuovo. “La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”. Questo quanto raccontato dalla rivista di Riccardo Signoretti.

L’ex capitano della Roma nervoso, c’è chi dice che non si dia pace

Questo pare che non fosse una novità visto che lo stesso Francesco nel comunicato pare avesse in qualche modo fatto capire di provare tanta rabbia per la situazione che purtroppo si è venuta a creare. Pare che l’ex capitano della Roma avrebbe anche rinunciato a partecipare ad un torneo di Padel a Formentera dove pare che avesse già dato conferma. Sembra che abbia evitato di andare per via delle troppo clamore mediatico ed anche per evitare i paparazzi presenti sicuramente all’evento.

Parla di nuovo Alex Nucceltelli il quale fa delle importanti rivelazioni

Il settimanale Nuovo pare che abbia poi chiesto un commento ad Alex Nuccetelli che come tutti sappiamo è un grande amico di Francesco Totti e molto vicino alla coppia. “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento”. Queste le parole di Alex, il quale avrebbe anche aggiunto “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”.