Elisa Isoardi torna a parlare di Raimondo Todaro ma in tanti non le credono

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Elisa Isoardi torna a parlare di Raimondo Todaro e le sue parole pare che non abbiano proprio convinto. La conduttrice avrebbe smentito ogni tipo di relazione con il maestro di ballo.

Elisa Isoardi è una conduttrice la quale sicuramente in questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso al timone de La prova del cuoco, la trasmissione che per molti anni è stata condotta da Antonella Clerici. Una volta che la Rai ha deciso di chiudere la trasmissione, Elisa è stata semplicemente ospite in diversi programma ed ha preso parte anche a programmi quali Ballando con le stelle di Milly Carlucci e poi è stata anche una naufraga dell’Isola dei famosi seppur per poche settimane. In occasione della sua partecipazione a Ballando con le stelle sembra che si sia tanto parlato di lei e di Raimondo Todaro, il maestro di ballo con cui ha fatto coppia e con il quale pare ci fosse del tenero. A distanza di un pò di tempo sembra che Elisa sia tornata a parlare del suo compagno d’avventura e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Leggo. Ma cosa ha dichiarato?

Elisa Isoardi, la conduttrice torna a parlare di Raimondo Todaro

La nota conduttrice ha preso parte a Ballando con le stelle dove ha avuto modo di concorrere insieme al maestro di ballo Raimondo Todaro. Ebbene, sembra che i due abbiano preso parte all’edizione di due anni fa e su di loro pare che si sia detto che ci fosse del tenero. In realtà entrambi hanno sempre smentito ed anche oggi, a distanza di qualche tempo la stessa Elisa è tornata a parlarne.

La conduttrice smentisce la “storia” con Todaro

“La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”. Queste le parole di Elisa la quale ha sottolineato come effettivamente con Raimondo abbia avuto soltanto un rapporto professionale. In molti sembra che abbiano però sottolineato come Elisa “ci abbia giocato” su questa notizia della pseudo-storia.

Il suo futuro professionale, Elisa torna in tv la domenica pomeriggio con Vorrei dirti che

Nel corso dell’intervista la conduttrice pare che abbia anche parlato del suo futuro professionale e nello specifico del suo ritorno in Tv. A breve tornerà al timone di un programma che andrà in onda la domenica pomeriggio su Rai 2, intitolato Vorrei dirti che, che ufficialmente partirà il prossimo 11 settembre. Ovviamente la Isoardi sa bene che dovrà scontrarsi con altri programmi che andranno in onda in contemporanea. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…”.