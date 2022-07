Simona Ventura diretta: “Non se ne parla”, la sua fermezza gela tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura sarà alla conduzione de La talpa? Il programma torna e sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Nuove indiscrezioni circa il futuro professionale di Simona Ventura, la conduttrice che potrebbe essere al timone di un nuovo programma al più presto. Ebbene si, per la prossima stagione televisiva, dovrebbe tornare un programma che è già andato in onda negli anni passati e che poi per qualche ragione è stato fermato. Stiamo parlando de La Talpa, programma che tornerà e sarà prodotto dalla Fascino, la società di Maria De Filippi che per un anno ha deciso di mettere in pausa Temptation Island. Ebbene, La Talpa dovrebbe così tornare il prossimo anno anche se non si sa effettivamente quando e dove. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci la possibilità che al timone vedremo proprio lei, Simona Ventura. Ma come stanno le cose?

La Talpa, torna il programma e sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che la prossima stagione televisiva dovrebbe tornare La Talpa, il programma che è stato bloccato per un pò di tempo. Secondo alcune indiscrezioni la Fascino, ovvero la società di Maria De Filippi avrebbe deciso di produrre il programma e molto probabilmente al timone troveremo una delle conduttrici più amate di sempre. Di chi stiamo parlando? Semplice, di Simona Ventura .

Indiscrezioni sul ruolo di opinionista, si parla di Wanda Nara

Trattative in vista per il ruolo di opinionista del programma in questione. Si parlerebbe di Wanda Nara, ovvero la moglie di Icardi che ha già rivestito questo ruolo ma in un altro reality, ovvero il Grande fratello vip. La notizia è stata riportata da BlogTvItaliana. “Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevederebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa”. Questo quanto si legge sul portale.

Alla conduzione Simona Ventura, ecco la sua risposta



Riguardo la conduzione, in questi giorni è circolato il nome di Simona Ventura. In primis si era parlato di Federica Panicucci ma il nome di Simona sembra essere più frequente. “Non se ne parla”, sarebbe stata la risposta circa i rumors. A quanto pare, Simona sarebbe convinta che il posto d’onore è riservato a Paola Perego che è stata sempre la conduttrice per eccellenza del programma.