Stefania Orlando senza freni: “Mi sento in imbarazzo con Barbara D’Urso”

Momenti di grande tensione e imbarazzo per Stefania Orlando. L’ex gieffina avrebbe rifiutato la Pupa e il secchione. Ma come sono andate le cose?

Stefania Orlando sembra che abbia rilasciato il corso ultimi giorni delle dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate. Pare che l’ex gieffina abbia rilasciato alcune dichiarazioni che in qualche modo hanno creato una sorta di polemica dietro le quinte di casa Mediaset. In diverse occasioni purtroppo le dichiarazioni rilasciate in questo mondo, che è quello dello spettacolo, vengono confuse e travisate e potrebbero così sorgere alcuni contrasti. E’ proprio quello che è accaduto all’ex gieffina Stefania Orlando la quale ha vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni proprio su un noto programma di Italia 1 La pupa e il secchione che sappiamo essere stata condotta da Barbara D’Urso. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico Stefania Orlando?

Stefania Orlando, le sue dichiarazioni non passano inosservate a Barbara D’Urso

Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore Stefania Orlando abbia rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno fatto storcere il naso a qualcuno nello specifico dietro le quinte di Mediaset. La stessa Stefania Orlando alcuni mesi fa pare avesse confidato di avere rifiutato la proposta della D’Urso di prendere parte al programma La pupa e il secchione. Diverse testate giornalistiche hanno parlato di questa vicenda riportando le dichiarazioni rilasciate proprio dall’ex gieffina. Qualcuno però avrebbe anche esagerato con i titoli e questo di certo non ha giovato a Stefania Orlando la quale ha deciso di parlarne nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Mio.

L’ex gieffina rifiuta La pupa e il secchione, imbarazzo per la Orlando

“In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo”. Queste le parole rilasciate dall’ex gieffina la quale ha anche confermato di aver lavorato dopo il colloquio con La pupa e il secchione in alcuni Format di Real Time. Ad oggi però, sembra che Stefania sogni di poter condurre un programma tutto suo, preferibilmente una trasmissione a tema cucina, musica attualità o approfondimento.

Il futuro professionale dell’ex gieffina

Nello specifico Stefania avrebbe anche parlato delle reality show La talpa dicendo di essere piuttosto interessata. Insomma, il futuro professionale di Stefania Orlando al momento sembra essere un grande mistero. Intanto si sta godendo qualche giorno di relax e di vacanza insieme al marito ovvero il musicista Simone Gianlorenzi.