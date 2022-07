Fedez con la piccola Vittoria e poi diretto dice: “Sono un padre orribile”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha fatto uno scherzo alla piccola Vittoria e sembra che questo non sia passato inosservato. In molti si sono divertiti, ma la piccola è scoppiata a piangere in modo disperato.

Fedez nelle scorse ore sembra aver fatto uno scherzo alla figlia Vittoria che però alla fine non è risultato così simpatico per la piccolina.Il noto rapper sembra che ne abbia fatto un’altra delle sue ed è apparso come sempre sul suo profilo Instagram In modo ironico, mettendo in atto il suo lato del carattere così scherzoso e ironico. Non è di certo la prima volta che Fedez scherza con i suoi figli ma questa volta forse ha esagerato un pochino nonostante comunque il video sia tanto piaciuto ai suoi follower. Pare che mentre teneva in braccio la figlia Vittoria e Fedez abbia dato un calcio alla porta facendo parecchio rumore e nel contempo avrebbe toccato la testa alla piccolina facendole credere che fosse stata proprio lei a sbattere contro la porta. A quel punto la piccola sarebbe letteralmente scoppiata in lacrime. Ma cos’è accaduto nel dettaglio?

Fedez e lo scherzo alla piccola Vittoria che fa tanto sorridere il popolo del web

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Fedez nelle scorse ore sia stato protagonista di uno scherzo ai danni della figlia Vittoria. In un video che è apparso sui social network sembra che il rapper sia apparso insieme a Vittoria tenendola in braccio. Ad un certo punto, Fedez avrebbe dato un calcio alla porta generando parecchio rumore. Subito avrebbe poi toccato la testa della piccolina dicendo «Oh no Vitto, no!».

Sbatte la mano sulla porta, volutamente fa credere a Vittoria di aver sbattuto la testa e la piccola scoppia a piangere

Insomma, il rapper avrebbe fatto credere alla figlia che il rumore fosse in qualche modo dovuto al fatto che Vittoria avesse sbattuto contro la porta. Vittoria si sarebbe tanto spaventata al punto da iniziare a piangere in modo davvero molto forte. «Ma amore no», questo quanto dichiarato da Fedez parecchio divertito ma anche un po’ in colpa per il pianto della figlia.«Sono un padre orribile», avrebbe aggiunto Fedez che in qualche modo ha tanto fatto sorridere i suoi follower.

Tanti messaggi positivi e tante risate, nessuna critica per il rapper milanese

Nessuna critica in realtà per Fedez ma solo messaggi gli utenti divertiti «Puahahahaha poverina HAHAHAHHA» ed ancora «Mi sento un mostro perché sto ridendo troppo ».Questi sono soltanto alcuni dei messaggi apparsi sotto al post pubblicato dal rapper sul suo profilo social.