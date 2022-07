Ivana Trump, al funerale l’ex marito Donald fa una brutta gaffe

0 SHARES Condividi Tweet

Ai funerali di Ivana Trump pare fosse presente anche lui, Donald l’ex Presidente degli Stati Uniti. Quest’ultimo è stato protagonista di una gaffe.

Nelle scorse ore c’è stato il funerale di Ivana Trump, la quale come tutti sappiamo è morta a New York qualche giorno fa. Ebbene, sembra proprio che l’ex first lady sia venuta a mancare nei giorni scorsi, dopo essere stata ritrovata senza vita davanti alle scale di casa sua. Pare che al momento del ritrovamento non ci fosse più nulla da fare per lei. Nelle scorse ore si sono svolti i funerali della Trump e sembra che abbiano preso parte tutti i parenti, tra questi anche Donald Trump, il suo ex marito nonché ex Premier degli Stati Uniti. Pare che in occasione del funerale della donna, l’ex marito abbia fatto una gaffe. Ma cosa è accaduto?

Ivana Trump, si sono svolti i funerali dell’ex first lady a New York

Nelle scorse ore si sono celebrati i funerali di Ivana Trump a New York e pare che tra i tanti parenti presenti, ci fosse anche Donald Trump il suo ex marito. Sembra che anche in questa occasione l’uomo abbia fatto una gaffe. Ma cosa è accaduto? Pare che Donald si sia presentato in chiesa in ritardo di circa 10 minuti. Ma per quale motivo avrebbe fatto così tardi? A quanto pare si sarebbe addormentato. La notizia è circolata nelle scorse ore e sembra che abbia lasciato tutti piuttosto stupiti.

L’ex marito Donald Trump presente ai funerali ma protagonista di una gaffe

Poco prima della morte della donna, pare che l’ex presidente degli Stati Uniti avesse rilasciato un’intervista al New York Post parlando della sua ex moglie utilizzando delle parole molto dolci.“ Era bellissima dentro e fuori. Abbiamo iniziato tutto questo, la nostra vita insieme, con un rapporto così bello…”. L‘ex Presidente degli Stati Uniti è sempre stato molto legato all’ex moglie tanto da essere rimasto molto male quando ha scoperto che fosse morta.

Le dolci parole dell’ex Presidente degli Stati Uniti sull’ex moglie

Donald, nel corso dell’intervista, sembra che abbia più volte parlato di Ivana, come di una grande lavoratrice che nella vita non si è mai accontentata. “Non si è mai arresa, ha sempre lavorato sodo, non si è mai persa d’animo…”. Queste le parole di Donald.