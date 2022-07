Roberta Capua, Alberto Dandolo svela un particolare che nessuno sapeva

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua sarebbe molto vicina ad una collega, Alessia Marcuzzi. Alberto Dandolo ha lanciato l’indiscrezione sulla conduttrice de L’Estate in diretta e Alessia Marcuzzi.

Parliamo di gossip e oggi le protagoniste sembrano essere due note conduttrici. A lanciare questa indiscrezione è Alberto Dandolo nella sua rubrica che va sul Magazine Oggi. Proprio sull’ultimo numero in uscita nelle edicole pochi giorni fa, sembra che Dandolo abbia parlato di una delle conduttrici di quest’ultimo periodo ovvero Roberta Capua che è al timone del programma L’estate in diretta. Inoltre, il giornalista avrebbe anche basato la sua attenzione su un’altra popolare collega e conduttrice di origine romana che per circa 25 anni ha lavorato per Mediaset. Inoltre, quest’ultima pare che sia pronta a tornare in tv ma questa volta in RAI e nello specifico su Rai 2 al timone di un nuovo programma televisivo che partirà a novembre. Stiamo parlando proprio di lei, ovvero di Alessia Marcuzzi. Ebbene, secondo Alberto Dandolo sembrerebbe che Roberta Capua e Alessia Marcuzzi in questo ultimo periodo si siano conosciute e pare che tra di loro sia nato un certo feeling.

Alberto Dandolo parla di due note conduttrici Roberta Capua e Alessia Marcuzzi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, due note conduttrici italiane pare che in questi giorni siano finite sotto l‘occhio di ingrandimento di Alberto Dandolo. Il noto giornalista sembrerebbe che sulla rubrica di gossip che viene pubblicata sul Magazine Oggi abbia parlato proprio di Roberta Capua e di Alessia Marcuzzi le quali in questo ultimo periodo si sarebbero conosciute e pare che abbiano anche stretto un rapporto di amicizia.

Le due si sono conosciute recentemente e diventate amiche, l’indiscrezione

“E’ bastato un incontro casuale per far scoccare una scintilla d’intesa tra Roberta Capua e Alessia Marcuzzi…Tra loro è nato un bel feeling…”. Queste le parole dichiarate da Alberto Dandolo parlando quindi di Alessia Marcuzzi e della nota conduttrice di Estate in diretta. Il giornalista, inoltre avrebbe anche approfittato per parlare e svelare un retroscena relativo proprio alle due conduttrici. Potrebbe esserci la possibilità che le due possano collaborare presso un progetto comune.“Non è escluso che possano presto collaborare ad un progetto professionale firmato Rai…”.

Progetto in comune per le due conduttrici?

Ad ogni modo, il giornalista sembra abbia comunque sottolineato il fatto le 2 sono sicuramente diverse l’una dall’altra non soltanto da un punto di vista privato, ma anche professionale. Alessia la conosciamo tutti per questo suo lato Sprint e molto giovanile, mentre Roberta è decisamente più riservata ed anche più seriosa. Secondo Dandolo potrebbero però funzionare insieme, ovviamente al timone di un programma.