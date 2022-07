Manuel Bortuzzo va al concerto di Ultimo ma sul web scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo, il nuotatore ed ex gieffino sembra sia finito ancora una volta al centro della bufera. Il tutto sarebbe accaduto dopo il concerto di Ultimo. Ma cosa è accaduto?

Manuel Bortuzzo ovvero il nuotatore che abbiamo avuto modo di conoscere al Grande Fratello vip, lo scorso anno pare che sia finito ancora una volta al centro di una polemica. Non è di certo la prima volta che Manuel finisce sotto i riflettori vuoi per il suo comportamento, vuoi per qualche indiscrezione su di lui. In questa circostanza però l’ex concorrente del Grande Fratello vip sembrerebbe essere finito al centro di una nuova polemica sorta in seguito alla sua partecipazione al concerto del noto cantante Ultimo. Ma per quale motivo? Cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa sia accaduto.

Manuel Bortuzzo finisce al centro della bufera dopo la partecipazione al concerto di Ultimo

Come abbiamo avuto modo già di anticipare, Manuel Bortuzzo ultimamente ha preso parte ad un concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma. Pare che questo fosse uno dei suoi più grandi sogni, visto che è un grande fan del noto cantante. Ad ogni modo, dopo aver raccontato la sua esperienza sembra che Manuel sia finito al centro di una polemica che è stata portata avanti da Chiara Maniero una ex giocatrice di beach volley anche lei purtroppo disabile. Sembra che quest’ultima si sia letteralmente scagliata contro il nuotatore dopo aver fatto allo stesso una richiesta ben precisa.

Chiara Maniero, ex giocatrice di beach volley si scaglia contro Manuel

“Beato te che sei vip e puoi vederlo da sotto il palco, vorrei sapere il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Lì con te vero?”. Queste le parole di Chiara Maniero la quale però sembra non abbia ricevuto alcuna risposta da parte di Manuel che per tutta risposta sembra l’abbia bloccata. Effettivamente la giovane dopo essersi resa conto di tutto ciò pare che abbia aggiunto un post scrivendo “Bella figur di m… coda di paglia?”. Sembrerebbe che la Maniero, conosciuta per essere anche la fondatrice della pagina Instagram Veneto accessibility pare che si sia lasciata andare così ad uno sfogo e abbia citato l’ex gieffino. Nello specifico la giovane avrebbe voluto sottolineare la differenza che c’è tra lei ed il nuotatore che ha potuto sicuramente assistere al concerto di Ultimo da una posizione privilegiata, essendo comunque un personaggio dello spettacolo.

La polemica su Manuel, le ragioni di Chiara

Chiara, inoltre avrebbe anche raccontato ai suoi follower di aver chiesto aiuto a Manuel che però per tutta risposta la bloccata.“Visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità e concerti perchè allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga? Lui perchè è famoso, invece era sotto palco, andando contro tutte le famose norme di sicurezza, ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia con le persone come lui e magari dare una mano visto che è popolare mi ha bloccato”. Questo lo sfogo della giovane Chiara la quale però non si è limitata a questo ma avrebbe ancora aggiunto un post non nascondendo la sua massima delusione.“Se può lui devono poter tutti avere il diritto di stare sotto il palco! Un disabile con zero empatia verso i suoi simili“. Al momento sembra che Manuel non abbia replicato alle parole di Chiara.