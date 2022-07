Francesco Totti, la Ferilli posta un video su di lui, Isabella Ferrari commenta e sui social la asfaltano

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli ha pubblicato un post dove la stessa appare insieme a Francesco Totti. Un utente sembra non abbia apprezzato l’ironia tanto da avanzare una polemica. L’attrice risponde a tono.

Francesco Totti è al momento uno dei personaggi più ricercati e più discussi del momento per via della separazione avvenuta dalla ex moglie Ilary Blasi. I due hanno sicuramente lasciato tutti senza parole nel momento in cui hanno condiviso la notizia della loro separazione avvenuta esattamente circa una decina di giorni fa. Possiamo sicuramente definirlo il re del gossip degli ultimi giorni ed il nome di Francesco Totti è proprio sulla bocca di tutti. In molti sia personaggi del mondo dello spettacolo che semplici fan pare che abbiano voluto parlare di lui e spendere anche semplicemente poche parole sulla separazione tra l’ex capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi. Sabrina Ferilli, ovvero la nota attrice Romana pare che nei giorni scorsi abbia in qualche modo citato sul tuo profilo Social Francesco Totti. Ma cosa ha dichiarato Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli, l’attrice condivide un video dove appare insieme a Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sicuramente sulla bocca di tutti ormai da diversi giorni e molti personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno voluto dire la propria opinione su questa situazione. Anche Sabrina Ferilli sembra che abbia pubblicato nei giorni scorsi un post che ha condiviso con i suoi follower su Instagram e pare che abbia citato proprio lui Francesco Totti. In realtà si tratta di un post piuttosto strano, visto che l‘attrice ha pubblicato un vecchio sketch che la vede protagonista proprio insieme a Francesco Totti.

Uno sketch dove l’attrice è “a letto” con Francesco Totti

Si tratta di una ripresa che riguarda un programma andato in onda nel 2016 e che li vede entrambi sotto le coperte di un letto matrimoniale. “Che lo faresti uno spogliarello per me?”, pare dica Sabrina, mentre Totti replica “Dipende”. L’attrice nel ripropone questo scherzo fare abbia scritto “A proposito di…“, senza aggiungere altro.

Un utente non coglie l’ironia e polemizza, ma l’attrice risponde a tono

Ovviamente in molti hanno lasciato un commento o semplicemente una reazione a questo post. Tra i tanti commenti positivi sembra che però ci sia stato quello di un Isabella Ferrari che ha messo una faccina che ride e un utente che pare si sia letteralmente infuriato. “Se era tuo marito col cavolo che ridevi”, avrebbe commentato l’utente al quale la Ferilli sembra abbia risposto dicendo “Cioè?! C’è solo da ridere! E’ uno sketch”.