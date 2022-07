Albano e Jasmine Carrisi cantano insieme ma il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Piovono critiche su Jasmine Carrisi, ovvero la giovane figlia di Albano che ha presentato un progetto insieme al padre ed a Clementino. Ebbene, molti sembra che abbiano continuato a darle della raccomandata.

Jasmine Carrisi la conosciamo tutti per essere la figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Quest’ultima non è proprio un noto personaggio televisivo anche se negli anni passati ha tentato di entrare a far parte di questo mondo. Nello specifico pare che abbia deciso di seguire le orme del padre ed ha presentato anche un brano circa 2 anni fa, che ha avuto un discreto successo. Successivamente ha preso parte al programma The Voice Senior insieme al padre come giudice. In tanti però sembra che l’abbiano in qualche modo criticata anche sui social network e sono stati in tanti coloro che l’hanno aditata come raccomandata. In realtà però in questi anni sembra che Jasmine abbia avuto modo di dimostrare il suo talento a prescindere dal cognome piuttosto pesante che porta. Nell’ultimo periodo sembrerebbe che Jasmine abbia chiesto al padre di prendere parte ad un progetto musicale comune e e Albano non ha potuto dire di no e darle quindi il suo Massimo supporto. Ovviamente non sono mancate le critiche.

Jasmine Carrisi tenta di nuovo di sfondare nel mondo della musica con un nuovo brano

Jasmine Carrisi ha già tentato in altre occasioni di sfondare nel mondo della musica senza però purtroppo riuscirci. Circa 2 anni fa ha presentato un brano che ha avuto un discreto successo e adesso in questa estate 2002 sembra volerci riprovare. Pare che questa volta la giovane Carrisi abbia chiesto aiuto al padre e chiedergli di prendere parte ad un progetto musicale comune. Albano non ha potuto non darle il suo supporto e insieme hanno lavorato alla realizzazione di un simbolo che è proprio uscito lo scorso 15 luglio.

La figlia di Albano chiede aiuto al padre e a Clementino per la realizzazione di questo brano

Jasmine che canta Insieme al suo papà e anche a Clementino che anche lui è stato un giudice di The Voice senior. Pare che questo progetto sia nato proprio quando tutti e tre hanno condiviso L’esperienza di The Voice senior. Tuttavia sia Albano che Clementino hanno voluto dare a Jasmine la possibilità di pensare a tutto. È stata così la giovane Carrisi poi a proporre al padre ed ha Clementino di riproporre un brano di Mina intitolato Nessuno del 1959 che ha avuto un successo davvero strepitoso. Tutti e tre hanno quindi revisionato la canzone ed il progetto è stato presentato proprio nei giorni scorsi.

Non sono mancate le critiche per Jasmine

Nonostante sia stato un buon lavoro già almeno è stata comunque ampiamente criticata dopo che ha pubblicizzato questo progetto sui social network. Alcune Pare che abbiano continuato a darle dalla raccomandata, mentre altri hanno sottolineato che non è necessario fare delle collaborazioni con artisti di un certo calibro per dimostrare quello che è il proprio talento.