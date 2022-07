Francesco Totti, dopo che è scoppiata la bomba cosa ha fatto che nessuno si aspettava

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi una furia, spuntano le prime foto di Francesco e Noemi, l’ex moglie non gradisce. Dopo il clamore mediatico, Totti da buca.

Francesco Totti sta affrontando questo momento piuttosto delicato in modo differente rispetto ad Ilary Blasi. Sappiamo bene che i due si sono separati e che la notizia è arrivata soltanto una decina di giorni fa ed in Italia non si fa altro che parlare di questa separazione. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato i due a separarsi dopo vent’anni di amore, ma ciò che è certo è che la loro storia purtroppo è finita. È stato il settimanale Chi a svelare alcuni segreti riguardante questa separazione e nello specifico a pubblicare anche alcuni scatti di Francesco insieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il settimanale Chi svela importanti dettagli sulla separazione

In realtà queste fotografie pare che siano arrivate poco prima che la rottura diventasse ufficiale e definitiva. “A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi. Bobo Vieri, Christian Brocchi, Alessandro Matri. Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”. Questo nello specifico quanto si legge sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha parlato ancora una volta di questa separazione tra Francesco ed ha lasciato anche alcuni dettagli molto intriganti.

Ilary ha lasciato l’Italia, spuntano le foto di Francesco e Noemi

Sappiamo bene che Ilary ha lasciato l’Italia e subito dopo l’annuncio ufficiale si è recata in Tanzania insieme ai figli per raggiungere la sorella Silvia. Pare che però nonostante sia volata lontano dall’Italia Ilary stia seguendo tutta la vicenda attraverso i social network dove tra l’altro è anche molto attiva. Proprio sul portale di Alfonso Signorini si può ben capire quella che è stata la reazione di Ilary dopo che sono trapelate le prime fotografie di Francesco insieme a Noemi.

Francesco Totti e Ilary Blasi pensano già al futuro professionale

Ilary pare che si sia davvero infuriata ed è stato proprio in quel momento che ha capito che ormai la separazione era inevitabile. Intanto Ilary sta già pensando al suo futuro professionale e pare che abbia rinnovato il contratto con Mediaset tanto da aver fatto sapere che sarà ancora una volta al timone della prossima edizione dell’Isola dei famosi. In realtà anche Francesco Totti pare che stia ottenendo spazio in tv e nello specifico la RAI starebbe tentando di portarlo in azienda ed ingaggiarlo in veste di opinionista per i prossimi mondiali che si svolgeranno il prossimo mese di novembre.