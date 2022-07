Mara Sattei diretta su Fedez: “Sono molto schietta, ecco quello che penso di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Sattei sta facendo i conti con il grande successo grazie al singolo presentato insieme a Fedez, ovvero La dolce vita. Le parole della cantautrice su Fedez e su Maria De Filippi.

Sta ottenendo un successo davvero strepitoso il singolo intitolato La Dolce Vita cantato da Fedez insieme a Tananai e Mara Sattei. Il trio ha dato vita a questo brano che è diventato ormai un vero e proprio tormentone dell’estate 2022. Da diverse settimane Infatti il singolo si trova ai vertici delle classifiche dei singoli più venduti. Adesso, a distanza di qualche settimana pare che a parlare sia stata proprio lei Mara Sattei che abbiamo avuto modo di conoscerla ad Amici di Maria De Filippi il talent al quale ha preso parte proprio come cantante. Nel corso di una recente intervista, l’ex allieva della scuola di Amici ha parlato quindi di questo grande successo e di come si è ritrovata a vivere in queste settimane.

Mara Sattei parla del grande successo ottenuto con La dolce vita insieme a Fedez e Tananai

Mara Sattei è il nome della giovane cantautrice la quale ha avuto modo di prendere parte al programma Amici di Maria De Filippi. Ad ogni modo, da diverse settimane ormai è una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana insieme a Fedez e Tananai. Il trio, infatti ha presentato il singolo intitolato La dolce vita che pare stia avendo un successo davvero strepitoso. Il singolo Infatti si trova i vertici delle classifiche dei brani più venduti in questa estate 2022. La giovane cantautrice però si è ritrovata a fare i conti con una grande popolarità arrivata proprio in queste ultime settimane. Di questo e di tanto altro Mara ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il corriere.

Come è nata la collaborazione con Fedez

Innanzitutto, durante questa chiacchierata pare che abbia parlato del rapporto nato con Fedez e Tananai, e soprattutto ha raccontato da dove e come è nata l’idea di incontrarsi e lanciare questo singolo intitolato La dolce vita. La giovane 27enne ha raccontato di essere stata contattata direttamente da Fedez che gli ha fatto ascoltare il pezzo. I due pare che non avessero mai avuto modo di lavorare insieme ma ovviamente si conoscevano e pare che ci fosse stima reciproca. Dopo essersi incontrati e dopo aver fatto ascoltare il pezzo a Mara, tra quest’ultima e Fedez pare che sia nata una bella armonia. Da lì la decisione di accettare la collaborazione.“Passiamo tanto tempo insieme e ci stiamo divertendo. Penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato interessante unire i nostri stili. Io sono una ragazza molto semplice ed easy e loro sono i miei bodyguard: simpatici, schietti e travolgenti”.

Mara e le parole sul fratello The supreme

Queste le parole dichiarate da Mara che è stata da sempre una ragazza molto riservata. Nello specifico parlando di Fedez pare lo abbia definito una persona molto trasparente e così come lo si vede in tv. Tananai, invece pare che abbia detto essere una persona riflessiva. “Sono la sua fan numero uno e lui sostiene me. Da piccoli ci è capitato di bisticciare, ma molto di rado. Ci comprendiamo a livello musicale e umano”. Questi ancora le parole della cantante, parlando del fratello The Supreme. “Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa. Penso che ognuno abbia un momento giusto nella vita, io allora non avevo bene a fuoco quel che volevo fare e dovevo proprio crescere, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica”. Queste ancora le parole dichiarate da Mara.