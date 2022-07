Ilary Blasi, Lory Del Santo una furia contro di lei: “E’ stata troppo zitta”

0 SHARES Condividi Tweet

Lory Del Santo contro Vladimir Luxuria, poi se la prende con Ilary e con tutta la produzione. La showgirl si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Nel corso della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 pare che Lory abbia avuto modo di litigare un po’ con tutti. Si è scontrata infatti con diversi naufraghi ed anche con gli opinionisti in studio soprattutto Vladimir Luxuria. La showgirl sappiamo bene che ha preso parte tanti anni fa al reality vincendo anche e molto probabilmente operava di replicare questo successo ottenuto tanto tempo fa oggi. Purtroppo per lei però all’interno del reality in questi mesi si sono venuta a creare diverse dinamiche ti hanno portato Lory a discutere con diversi compagni di avventura che l’hanno definita falsa e doppiogiochista. Una volta terminato il programma però Lori ha voluto dire la sua. Nello specifico sembra che la showgirl abbia deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe tagliandosi letteralmente contro le dinamiche del gioco e alcuni protagonisti dell’isola.

Isola dei famosi, l’ex naufraga e le parole al veleno contro Ilary Blasi

In questi giorni Lory Del Santo è stata ospite nel programma radiofonico Non succederà più condotto da Giada di Miceli. Nel corso della chiacchierata con quest’ultima, pare che Lory si sia scagliata contro il reality. Innanzitutto pare che l’ex naufraga se la sia presa con Ilary Blasi con gli opinionisti soprattutto con Vladimir Luxuria.“Se penso che la conduttrice e gli opinionisti avevano un atteggiamento diverso con me? Sì io penso che loro abbiano condizionato tantissimo il pubblico, Ilary Blasi stando zitta e non dicendo cose particolari. Stava zitta e non diceva cose in mio favore. Non ho mai sentito lei che diceva una cosa bella su di me”.

Lory si scaglia contro Vladimir Luxuria

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Lory se la sia presa maggiormente con Vladimir l’opinionista del programma che nel corso dei mesi in realtà, in diverse occasioni ha fatto delle battute anche molto pungenti nei confronti dell‘ex naufraga. ” Poi Vladimir ha detto delle cose che mi hanno addirittura fatto diventare i capelli bianchi. Ci sono delle cose che non si dicono. Posso anche starti antipatica e mi puoi odiare, puoi non essere d’accordo con quello ce faccio. Però non puoi inventare cose mai esistite e mai dette. Questo mi ha dato fastidio. Se mi hanno ostacolato? Ma sì dall’inizio l’ho capito. Frasi assurde, Vlady contro di me ha detto frasi orripilanti. Io non capivo il loro accanimento”.

Poi l’ex naufraga si scaglia contro la produzione

Ma non è finita qui visto che la Del Santo si sarebbe scagliata anche contro l’intera produzione del programma colpevole di averla messa in qualche modo all’ombra delle vere dinamiche del gioco e che questo non ha fatto altro che metterla in una posizione di svantaggio nei confronti del pubblico.”Si è capito da come mi trattavano anche quando andavo a fare le nomination. Nemmeno un buongiorno, neanche una buonasera, nulla zero, nemmeno un commentino. Di solito uno quando va lì fa due chiacchiere, nel mio caso proprio nulla. Mi diceva giusto ‘dimmi chi voti e perché’. Soltanto due volte mi hanno fatto parlare c on lo studio e c’era Ilona che mi criticava e mi diceva cose oscene inventate. Questo è quello che ho ricevuto. Quando poi sono rientrata dall’Honduras ho visto Ilary. Lei è bellissima, simpatica, ha un bel sorriso. Lei non ha opinioni particolari, deve andare con il programma”.