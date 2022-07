Simona Ventura parla ancora della separazione di Totti e Ilary Blasi e inaspettatamente dice: “Capisco Ilary”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura dopo le parole espresse lo scorso mese di febbraio su Ilary Blasi e Francesco Totti pare che sia di nuovo tornata a parlare della coppia più chiacchierata d’Italia. Le sue parole non sono passate inosservate.

Simona Ventura è tornata a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice pare che avesse già espresso il suo parere circa la situazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice alcuni mesi fa e le sue parole non erano state prese bene dalla coppia. Dopo l’ufficializzazione della separazione tra Francesco e Ilary pare che sia arrivato il commento di Simona Ventura, la quale è tornata a parlare della coppia più chiacchierata delle ultime settimane. La conduttrice ha rilasciato un‘intervista al settimanale Chi. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Simona Ventura torna a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Simona Ventura dopo il suo intervento fatto lo scorso mese di febbraio, pare che sia tornata a parlare ancora una volta della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La nota conduttrice ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi.

Le parole della nota conduttrice

“Ilary? Vorrei abbracciarla e dirle che la capisco. La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavamo Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d’accordo per i figli. Qualunque lavoro, ad un certo punto, a una certa intensità, ti porta a lasciare sul campo qualcosa. Il lavoro a volte allontana, fisicamente e mentalmente. Quando sei all’apice della tua carriera vivi sotto pressione ed è difficile staccare, ritrovarsi”.

La reazione di Ilary alle parole di Simona pronunciate a febbraio, la replica della Ventura

Poi la Ventura sembra essere tornata su quanto accaduto lo scorso mese di febbraio, quando Ilary aveva replicato alle sue parole dicendo “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Anche in questo caso la Ventura sembra che abbia voluto dire la sua nel corso di queste recente intervista. “Sono felice, però, che abbia apprezzato Francesco. Pensavo che in quel momento, visto che avevo letto su Dagospia della crisi, fosse naturale dire che mi dispiaceva e che li potevo capire. Ma non volevo dare consigli non richiesti, volevo solo portare affetto e comprensione. Lo ripeto, se vedessi Ilary la vorrei abbracciare”.