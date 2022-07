Francesco Totti e Ilary Blasi, Roberto Alessi “Torneranno insieme”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi, non si fa altro che parlare della loro separazione. I due torneranno mai insieme? E’ questo quello che tutti si chiedono. Roberto Alessi risponde alla domanda.

Non si fa altro che parlare della relazione ormai finita tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questo è uno degli argomenti più discussi degli ultimi 15 giorni. Se ne parla un po’ dappertutto ma soprattutto a Roma dove sono in tanti ad essere rimasti davvero senza parole dopo l’annuncio arrivato da parte dell’una e dell’altro circa la separazione. Questo è quanto riferito da Roberto Alessi su Novella 2000. In molti pare che si chiedano quali siano state le motivazioni che hanno portato i due alla separazione. Tante sono state le indiscrezioni e principalmente le colpe pare siano dell’ ex capitano della Roma. Ma come stanno effettivamente le cose?

Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione è l’argomento più discusso degli ultimi tempi

Da più di 10 giorni non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In molti pare che abbiano commentato questa notizia a cominciare da colleghi, a finire a semplici fan della coppia. Adesso invece a lanciare qualche indiscrezione pare sia stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. Quest’ultimo sembra aver detto che buona parte della città di Roma è ancora sotto shock per la notizia trapelata. In molti cercano di capire quali siano state le motivazioni che hanno portato i due alla separazione e di chi possa essere dunque la colpa.

Le indiscrezioni, a partire da Noemi Bocchi a finire alle parole di Alex Nuccetelli

Lo stesso Alessi pare abbia spiegato di essere a conoscenza di quello che tanno un po’ tutti, ovvero della ipotetica relazione tra Francesco e Noemi Bocchi e della crisi che sarebbe andata avanti per diversi mesi. Ilary, intanto è fuggita dall’Italia ed è volata in Africa e nello specifico in Tanzania insieme ai figli Isabel Chanel e Christian raggiungendo così la sorella Silvia. La conduttrice è fuggita dall’Italia e si è allontanata così dal gossip. Parlando delle ipotetiche colpe pare che Roberto Alessi abbia ripreso le dichiarazioni rilasciate in questi giorni da Alex Nuccetelli un grande amico di Francesco Totti.

Di chi è la colpa? Il commento di Roberto Alessi

“Noemi gliel’ho presentata io come feci vent’anni fa con Ilary. Era il primo luglio dell’anno scorso, il 2021. Accadde ad un torneo di padel, in Sardegna”. Queste le parole dichiarate da Alex Nuccetelli nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio a Novella 2000. “Mi fa rabbia perchè quando sei in mezzo a queste cose non ti rendi conto della realtà della vita e non ti accorgi di quello che stai perdendo“. Questo ancora quanto espresso dal direttore del giornale ovvero Roberto. “Concludo con la domanda che a Roma mi fanno tutti: ‘Torneranno insieme?” e la risposta automatica che si fanno tutti prima che io possa rispondere è ‘sì, torneranno insieme’”. Con queste parole il direttore ha concluso il suo intervento sulla separazione tra Francesco e Ilary.